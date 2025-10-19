बाजारपेठांत उमटली ‘लक्ष्मीची पाऊले’
पुणे

बाजारपेठांत उमटली ‘लक्ष्मीची पाऊले’

Published on

बाजारपेठांत उमटली ‘लक्ष्मीची पाऊले’
सोने-चांदी, वाहने, भुसार बाजारात उलाढालीची लाखो रुपयांची उड्डाणे
पुणे, ता. १९ ः दिवाळीचा उत्साह घरोघरीच नाही तर सर्वत्र जाणवत असून खरेदी व त्यामुळे बाजारपेठांत दिसत असलेल्या तुफान गर्दीमुळे आनंदाचे वातावरण स्पष्ट जाणवत आहे. सोने-चांदी, वाहने, भुसार बाजारात उलाढालीची लाखो रुपयांची उड्डाणे झालेली आहेत. दिवाळी लक्ष्मीच्या पावलांनी आली असल्यामुळे व्यापारी वर्गातही समाधानाचे वातावरण आहे. धनत्रयोदशीमुळे शनिवारी बाजारपेठा फुलल्यानंतर लक्ष्मीपूजन, पाडवा, भाऊबीजच्या खरेदीसाठीही रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने बरीच गर्दी जाणवली.

Marathi News Esakal
www.esakal.com