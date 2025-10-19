आज पुण्यात दि. २० ऑक्टोबरकरिता
पहाटे
- दिवाळी पहाट व सन्मान सोहळा ः पुण्यभूषण फौंडेशनतर्फे निश एंटर्टेमेंन्ट प्रस्तुत‘प्रभात ते सैराट’ दिवाळी पहाट व शुभांगी दामले यांना ‘पहिला पंडिता डॉ. सुजाता नातू स्मृती सन्मान प्रदान सोहळा’ ः स्थळ - बालगंधर्व रंगमंदिर ः ५.३०
सायंकाळी
-संगीत मैफील ः धारेश्वर विद्या व क्रीडा प्रतिष्ठान व डी.एस.के. विश्व गणेश मंडळ धायरी आयोजित ‘सुरोत्सव दीपसंध्या संगीत मैफील’ ः गायक -पं.जयतीर्थ मेवुंडी ः स्थळ - डी.एस.के. विश्व पटांगण, धायरी ः ५.३०
-सांगीतिक कार्यक्रम व सत्कार ः स्वरानंद प्रतिष्ठान निर्मित श्रीनिवास खळे व माणिक वर्मा यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त सांगीतिक कार्यक्रम ः आयोजक - संवाद, पुणे ः स्थळ - यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड ः ५.३०
-व्याख्यान ः ग्रामदैवत श्री कसबा गणपती मंदिर आयोजित ‘पुरातन मंदिरांच्या स्थापत्यशैलीचा इतिहास’ विषयावर व्याख्यान ः व्याख्याते ः अमोघ वैद्य ः स्थळ - ग्रामदैवत श्री कसबा गणपती मंदिर देवस्थान ट्रस्ट ः ६.३०
रात्री
-महापूजा ः पुणे शहर सार्वजनिक काली पूजा कमिटी द्वारा रौप्यवर्षानिमित्त ‘श्री श्री श्यामा काली पूजा’ ः स्थळ - आरसीएम गुजराती स्कूल, फडके हौद चौक ः ९.४०
