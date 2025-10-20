लक्ष्मीपूजनासाठी आज दुपारी तीनपासून मुहूर्त
पुणे, ता. २० ः तेजाचा अन् प्रकाशाचा सण असणाऱ्या दिवाळीला उत्साहात सुरुवात झाली असून मंगळवारी (ता. २१) दिवाळीतील महत्त्वाचा दिवस असणारे लक्ष्मीपूजन साजरे होणार आहे. अमावस्येविषयी संभ्रम असला तरी महाराष्ट्रात मंगळवारीच लक्ष्मीपूजन दिलेले असून लक्ष्मीपूजनासाठी दुपारी तीन वाजेपासून मुहूर्त असल्याची माहिती दाते पंचांगकर्ते मोहन दाते यांनी दिली.
सुख, समृद्धी आणि मांगल्याची चाहूल घेऊन आलेल्या दिवाळीच्या सणामुळे सर्वत्र चैतन्य पसरले आहे. सोमवारी (ता. २०) सर्वत्र नरक चतुर्दशी साजरी करण्यात आली. त्यानंतर मंगळवारी (ता. २१) लक्ष्मीपूजन, बुधवारी (ता. २२) दिवाळी पाडवा आणि गुरुवारी (ता. २३) भाऊबीज साजरी केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ज्याप्रमाणे मार्गशीर्षातील वेळा अमावास्या शुभ आहे; त्याप्रमाणे व्यापारी वर्गासाठी अश्विनातील अमावास्या शुभ असते. पुराणातील कथेप्रमाणे अश्विन अमावास्येला रात्री लक्ष्मी सर्वत्र संचार करत असते. जेथे स्वच्छता, शोभा, आनंद आहे अशा ठिकाणी ती आकर्षित होते. म्हणून लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी घर, दुकान झाडून, स्वच्छ करून, सुशोभित करून सूर्यास्तानंतर लक्ष्मी व कुबेर यांचे पूजन करून ऐश्वर्य, संपत्ती, समृद्धीसाठी प्रार्थना केली जाते.
महाराष्ट्रात दाते पंचांग, कालनिर्णय, महालक्ष्मी कॅलेंडर, महाराष्ट्रीय पंचांग नागपूर, निर्णयसागर, सोमण पंचांग, स्वामी समर्थ पंचांग तसेच भारतातील १०० पेक्षा अधिक पंचांगात आणि अन्य सर्व कॅलेंडरमध्ये देखील मंगळवारीच (ता. २१) लक्ष्मीपूजन दिले आहे. आपण गेली अनेक वर्षे जे पंचांग किंवा कॅलेंडर वापरत आहात, त्यामध्ये दिल्याप्रमाणे सण-उत्सव साजरे करावेत. संभ्रम करून घेऊ नये.
- मोहन दाते, दाते पंचांगकर्ते
हे लक्षात ठेवा
मंगळवारी (ता. २१) दिलेले लक्ष्मीपूजन धर्मशास्त्रसंमत असून यादिवशी सूर्यास्तापूर्वी अमावास्या संपत असली तरीही मंगळवारी नेहमीप्रमाणे सायंकाळी व प्रदोषकाळात (सूर्यास्तानंतर सुमारे दोन तास २४ मिनिटे या कालावधीत) लक्ष्मीपूजन करावे. दुपारी ३ ते ४.३०, सायंकाळी ६ ते ८.३० आणि रात्री १०.३० ते १२ असे लक्ष्मीपूजनासाठी मुहूर्त आहेत, असे मोहन दाते यांनी स्पष्ट केले.
‘पाडवा पहाट’च्या मैफिलींची रेलचेल
दिवाळी म्हटल्यावर हमखास आठवतात त्या ‘दिवाळी पहाट’च्या मैफिली. दिवाळी आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, असे अविभाज्य समीकरण गेल्या काही वर्षांपासून रुजले आहे. यंदाही दिवाळीनिमित्त असंख्य कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यातही ‘दिवाळी पहाट’च्या मैफिलींची संख्या सर्वाधिक आहे. विविध लॉन्स, सभागृहे, नाट्यगृहे, मोकळी मैदाने येथे अभिजात शास्त्रीय संगीतासह सुगम संगीत, नाट्यसंगीत, भावसंगीताच्या मैफिली रंगणार आहेत. ‘सकाळ’तर्फे देखील मंगळवारी (ता. २१) पहाटे ५.३० वाजता पंडित फार्म येथे ‘नक्षत्रांचे देणे-तेजोत्सव’ या मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
