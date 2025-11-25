तुळशीबागेत महिलेच्या बॅगेतून दागिने चोरीला
पुणे, ता. २५ ः तुळशीबागेत खरेदीसाठी आलेल्या एका महिलेच्या बॅगेतून रोकड आणि मंगळसूत्र असा ७९ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविण्याची घटना रविवारी (ता. २३) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. याबाबत एका महिलेने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार चोरट्यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार ५६ वर्षीय महिला मूळच्या अहिल्यानगरमधील भिंगार परिसरात राहायला आहेत. त्या नातेवाइकांसह खरेदीसाठी आल्या होत्या. शनिपार चौकातून त्या तुळशीबागेत खरेदीसाठी निघाल्या होत्या. तुळशीबागेतील एका पर्सच्या दुकानाजवळ गर्दी होती. गर्दीत चोरट्यांनी महिलेच्या बॅगेतून पाच हजारांची रोकड आणि सोन्याचे दागिने असा ७९ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविला. चोरीला झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलेने तक्रार दिली आहे.
चोरीचे पाच ते सहा गुन्हे दाखल
गेल्या काही महिन्यांपासून तुळशीबागेत खरेदीसाठी आलेल्या महिलांच्या बॅगेतून दागिने, रोकड चोरीला जाण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अशा प्रकारचे पाच ते सहा गुन्हे विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. मध्यंतरी खरेदीसाठी आलेल्या महिलेच्या पिशवीतून दागिने चोरणाऱ्या महिलेसह तिच्याबरोबर असलेल्या अल्पवयीन मुलीला पोलिसांनी अटक केली होती. तुळशीबागेतील गैरप्रकार, तसेच चोरीच्या घटना रोखण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले होते.
कोंढव्यात घरफोडी
कोंढवा परिसरातील एका सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी रोकड आणि सोन्याचे दागिने असा सहा लाख ३३ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविला. याबाबत एका महिलेने कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिला आणि कुटुंबीय कोंढव्यातील कौसरबाग भागात असलेल्या एका सोसायटीत राहायला आहे. १९ नोव्हेंबरला महिला आणि कुटुंबीय बाहेरगावी गेले होते. चोरट्यांनी सदनिकेचे कुलूप तोडले. शयनगृहातील कपाट उचकटून चोरट्यांनी कपाटातील ५९ हजार ५०० रुपये आणि सोन्याचे दागिने असा सहा लाख ३३ हजार रुपयांचा ऐवज लांबविल्याची घटना उघडकीस आली.
