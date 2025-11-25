विवाहाच्या आमिषाने अल्पवयीन मुलीचे अपहरण
पुणे, ता. २५ : विवाहाच्या आमिषाने तेरा वर्षांच्या मुलीला पळवून नेणाऱ्या तरुणासह त्याच्या सावत्र आईला फुरसुंगी पोलिसांनी अटक केली. गेल्या महिनाभरापासून मुलीचा पोलिसांकडून हैदराबादपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत शोध सुरू होता. अखेर मुलगी उत्तर प्रदेशात सापडली. मुलीला तिच्या आई-वडिलांच्या ताब्यात देण्यात आले.
रमेश मसनाजी पिट्टलवाड (वय २५, रा. धनगर वस्ती, उरुळी देवाची) आणि मुक्ताबाई मसनाजी पिट्टलवाड (वय ३५, रा. साखरे वस्ती, हिंजवडी) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी रमेश हा पुण्यात कामाच्या शोधात आला होता. त्याची एका तेरावर्षीय मुलीशी ओळख झाली. त्यानंतर त्याने मुलीला जाळ्यात ओढले. विवाहाच्या आमिषाने त्याने तिचे अपहरण केले. त्यासाठी त्याची सावत्र आई मुक्ताबाई हिने मदत केली. मुक्ताबाईचे नातेवाईक हैदराबादमध्ये राहायला आहेत. तिने त्याला हैदराबादला जाण्यासाठी पैसे दिले. दोघे जण रेल्वेने हैदराबादला गेले. दरम्यान, मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर कुटुंबीयांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानंतर पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.
आरोपी रमेश हा मुलीला घेऊन हैदराबादला गेल्याची माहिती मिळाली. त्याआधारे पोलिसांनी रमेशची सावत्र आई मुक्ताबाई हिला ताब्यात घेतले. चौकशीत रमेश मुलीला घेऊन हैदराबादला गेल्याची माहिती तिने दिली. त्यानंतर पोलिसांचे पथक हैदराबादला पोहोचले. पोलिस मागावर असल्याची माहिती मिळताच तो मुलीला घेऊन पसार झाला. तांत्रिक तपासात रमेश मुलीला घेऊन उत्तर प्रदेशातील बामणौली परिसरात वास्तव्यास असल्याची माहिती मिळाली. तो उत्तर प्रदेशातील एका नातेवाइकांकडे मुलीला घेऊन आला होता. पोलिसांचे पथक उत्तर प्रदेशात रवाना झाले. पोलिसांनी त्याला तेथून ताब्यात घेतले असून, मुलीची सुटका केली आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक राजेश खांडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नानासाहेब जाधव आणि पथकाने ही कामगिरी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.