कोंढव्यात दोघांवर कोयत्याने वार
पुणे, ता. २६ ः नात्यातील तरुणीशी बोलल्याने एका तरुणासह त्याच्या मित्राला बेदम मारहाण करण्यात आल्याची घटना कोंढवा भागात घडली. तरुणांना मारहाण केल्यानंतर टोळक्याने कोयते उगारून दहशत माजविली व पसार झाले. सोमवारी (ता. २४) रात्री साडेअकराच्या सुमारास हा प्रकार घडला.
नयन राम राडे (वय २५, रा. साईनगर, कोंढवा बुद्रुक) असे जखमी झालेल्याचे नाव आहे. टोळक्याने केलेल्या मारहाणीत नयनचा मित्रही जखमी झाला आहे. त्याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सहा जणांवर खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात गुन्हा दाखल केलेल्या एका आरोपीच्या बहिणीसोबत नयन बोलत होता. बहिणीसोबत बोलत असल्याने आरोपी त्याच्यावर चिडले होते. या कारणावरून सोमवारी (ता. २४) रात्री साडेअकराच्या सुमारास नयन आणि त्याच्या मित्राला कोंढव्यातील साईनगर परिसरात आरोपींनी गाठले व कोयत्याने वार केले.
