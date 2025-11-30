रुग्णांवर वाट पाहण्याची वेळ
पुणे, ता. ३० : पेठेच्या मध्यवर्ती भागातील महापालिकेच्या दवाखान्याचे गेट तर महापालिकेने ठरवून दिलेल्या नऊच्या ठोक्याला उघडते. मात्र, केस पेपर काढणारे कर्मचारी, औषध वितरक अन् डॉक्टरांना मात्र दवाखान्यात यायला अर्धा ते पाऊणतास उशीर होतो. काही ठिकाणी रुग्ण येऊन डॉक्टरांची वाट पाहत थांबलेले असतात. तर, काही ठिकाणी रुग्णांना डॉक्टरांची येण्याची वेळ माहीत असल्याने ते महापालिकेच्या वेळेवर येण्याऐवजी डॉक्टरांच्या वेळेवर ते येत असल्याचे दिसून आले. शुक्रवार पेठेतील गाडीखाना, शनिवार पेठेतील मुकुंदराव लेले दवाखाना व नारायण पेठेतील कलावती मावळे दवाखान्यात हीच परिस्थिती होती.
डॉक्टर येतात १० वाजता
गाडीखाना दवाखाना :
गुरुवारी सकाळी ९ वाजता. महापालिकेच्या शुक्रवार पेठेतील शिवाजी महाराज रस्त्यावरील गाडीखाना दवाखान्याचे गेट उघडले. सुरक्षारक्षक गेटच्या जवळच उपस्थित होते. आतमध्ये डाव्या बाजूला गेल्यावर पहिल्या मजल्यावर आवारातील मालती काची प्रसूतिगृह तथा बाह्यरुग्ण विभाग उघडला. परंतु, केस पेपर काढणारे कर्मचारी, औषध वितरक अन् डॉक्टर मात्र आले नव्हते. नऊ वाजता तेथे ५० वर्षीय महिला औषधे घेण्यासाठी येऊन थांबली होती. त्यापाठोपाठ आणखी तीन ते चार रुग्णही येऊन बसले होते. साडेनऊ वाजल्यावर केस पेपर देणाऱ्या व्यक्तीने खिडकीचा दरवाजा उघडला. परंतु, डॉक्टरांनी मात्र प्रवेश केला नव्हता. ‘डॉक्टर १० वाजता येतात’, असे रुग्ण सांगत होते. महापालिकेच्या मोठया दवाखान्यात आरोग्य यंत्रणेची अशी अनास्था दिसून आली.
कर्मचारी अन् डॉक्टरांना उशीर
मुकुंदराव लेले दवाखाना :
अशीच परिस्थिती शनिवार पेठेतील मुकुंदराव लेले दवाखान्यातही दिसून आली. येथे सव्वानऊच्या दरम्यान भेट दिली असता दवाखाना उघडलेला होता. परंतु, आतमध्ये साफसफाई कर्मचारी वगळता इतर कोणी नव्हते. त्याने ‘कर्मचारी, डॉक्टर येतच आहेत’, असे सांगत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
कर्मचाऱ्यांअगोदर डॉक्टर हजर
कलावती मावळे दवाखाना :
नारायण पेठेतील कलावती मावळे दवाखान्याचे गेट सकाळी नऊच्या ठोक्याला उघडले. डॉक्टरही आले. परंतु, इतर कर्मचारी मात्र यायचे होते. दवाखान्याच्या प्रवेशद्वारावरच दरवाजाच्या मागे भिंतीला रंग देण्यासाठी रंग भरलेल्या बादल्याही तिथेच होत्या. त्यां रंगाचा वासही बाह्यरुग्ण विभागात घुमत होता. दहा वाजेच्या दरम्यान मात्र, सहा ते सात रुग्ण आलेले होते.
मी नऊ वाजता गाडीखाना दवाखान्यात येऊन बसले आहे. दवाखाना वेळेवर सुरू होतो, पण डॉक्टरच उशिरा येतात. संधिवाताची औषधे मिळतात, परंतु, डोळ्यांमध्ये टाकायचे ड्रॉप्स मात्र मिळत नाहीत. काहीच औषधे येथे मिळतात. ते सर्व प्रकारचे मिळायला हवे.
- एक ५५ वर्षीय महिला, शुक्रवार पेठ
