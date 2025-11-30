ज्येष्ठ नागरिक संघ
जगातील बदलांची सुरुवात
घरातूनच ः घळसासी
पुणे, ता. ३० ः ‘‘जगात बदल घडवायचा असेल तर, त्याची सुरूवात आपल्या घरातूनच होते,’’ असे प्रतिपादन ज्येष्ठ निरुपणकार विवेक घळसासी यांनी डी.एस.के. विश्व, धायरी येथील व्याख्यानमालेत बोलताना केले. ज्येष्ठ नागरिक संघ, डी.एस.के. विश्व, धायरी यांच्यातर्फे आयोजित तीन दिवसीय शारदीय व्याख्यानमालेचा समारोप नुकताच झाला. यामध्ये अखेरच्या दिवशी विवेक घळसासी यांच्या ‘मुकी होत चाललेली घरे’ या विषयावरील व्याख्यानाने श्रोत्यांना विचारप्रवृत्त केले. त्याचप्रमाणे या व्याख्यानमालेमध्ये सुधीर इनामदार यांनी ‘गीतरामायणातील सौंदर्यस्थळे’ उलगडून सांगितली तर, मिलिंद पराडकर यांनी ‘कथा दुर्गांची आणि शिवछत्रपतींच्या स्वराज्याची’ या विषयावरील व्याख्यानात अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि दृक् श्राव्य माध्यमातून विविध दुर्ग व किल्ल्यांची माहिती दिली. गेल्या नऊ वर्षांपासून ही व्याख्यानमाला आयोजित होत असून, त्याला श्रोत्यांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे, अशी माहिती आयोजकांच्या वतीने देण्यात आली.