अमली पदार्थांची तस्करी; रिक्षाचालकाला अटक

पुणे, ता. ३० : अमली पदार्थांची तस्करी केल्याप्रकरणी रिक्षाचालकाला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याकडून सहा लाख १८ हजार रुपयांचे ३० ग्रॅम मेफेड्रोन, रिक्षा असा सात लाख २८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
अदिल करीम बागवान (वय ३५, रा. पानसरेनगर, येवलेवाडी) असे अटक करण्यात आलेल्याचे नाव आहे. बागवान हा रिक्षाचालक आहे. तो अमली पदार्थांची तस्करी करत असल्याची माहिती अमली पदार्थ विरोधी पथकाला मिळाली होती. गंगाधाम-बिबवेवाडी रस्त्यावर तो अमली पदार्थ विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांच्या पथकाने सापळा लावून त्याला पकडले. त्याची झडती घेण्यात आली. तेव्हा त्याच्याकडे ३० ग्रॅम मेफेड्रोन सापडले. पोलिसांनी त्याच्याकडून मेफेड्रोन, रिक्षा, मोबाईल असा मुद्देमाल जप्त केला. अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक प्रशांत अन्नछत्रे, संदीप शिर्के, अमोल सरडे, सचिन मावळे, दयानंद तेलंगे-पाटील, विठ्ठल साळुंखे, नीलेश जाधव, रिहान पठाण, आशा भिंगारे, विद्या सावंत यांनी ही कामगिरी केली.

