‘एमएसएमई’ उद्योगांसाठी शाश्वतता अनुपालन प्रशिक्षण

पुणे, ता. १ : हवामान शिक्षण आणि पर्यावरणपूरक उद्योग, हरित तंत्रज्ञान (ग्रीन-स्किलिंग) क्षेत्रातील ‘क्लायमेटोरा’ या संस्थेतर्फे डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर (डीसीसीआयए)च्या सदस्यांसाठी पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन जागरूकता कार्यशाळा घेण्यात आली. यात सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) कार्यक्षमता वाढवणे आणि त्यांना अधिक वेगाने सुधारणा घडविण्याच्या उपक्रमाअंतर्गत (रॅम्प) या कौशल्य विकास प्रकल्पांतर्गत रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
या कार्यशाळेचा उद्देश ‘एमएसएमई’मध्ये पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन यामध्ये जागरूकता निर्माण करणे, त्यांना व्यवसायाच्या जबाबदारीसाठी सक्षम करणे आणि भविष्यातील शाश्वतता अहवाल अनुपालनासाठी या उद्योगांना तयार करणे हा होता. वाढत्या जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये ‘एमएसएमई’ उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठीच्या व्यवसाय पद्धतींवर भर देण्यात आला. या सत्रात अभियांत्रिकी, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, अन्न प्रक्रिया आणि इतर क्षेत्रांतील प्रतिनिधींनी या कार्यक्रमात उत्साहाने सहभाग घेतला.
या वेळी ‘क्लायमेटोरा’चे व्यवस्थापकीय भागीदार शैलेश अमोणकर म्हणाले की, ‘जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवू इच्छिणाऱ्या ‘एमएसएमई’साठी पर्यावरण, सामाजिक आणि प्रशासन नियम व अटी अनिवार्य झाल्या असून उद्योगांना व्यावहारिक माहिती मिळावी यासाठी ही कार्यशाळा झाली.’ ही कार्यशाळा या क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञ सूर्य नारायण कर यांनी घेतली. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील ‘एमएसएमई’ची स्पर्धात्मकता वाढवणे, हरित क्षेत्रातील नोकऱ्या तसेच हवामानआधारित नियमनाची तयारी करणे याबाबत उपयुक्त आहे.
