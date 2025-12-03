टपाल विभागाचा ‘सर्व्हर स्लो’ नागरिकांची गैरसोय ः स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंगवर परिणाम
पुणे, ता. २ ः शहरातील टपाल विभागाचे सर्व्हर गेल्या काही दिवसांपासून अत्यंत मंद गतीने चालू असल्याने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय सहन करावी लागत आहे. सर्व्हरला गती नसल्याने तसेच ते वारंवार बंद पडत असल्याने स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, आधार अपडेट, पोस्टल सेव्हिंग अकाउंट व्यवहार, मनी ऑर्डर आदी सेवांवर याचा थेट परिणाम होत आहे.
यंत्रणा सुरळीत नसल्याने टपाल कार्यालयांत सकाळपासून मोठ्या रांगा लागत आहेत. व्यवहार सुरू असताना सिस्टिम अचानक ‘हँग’ होणे, पावती उशिराने छापणे, व्यवहार अर्धवट राहणे किंवा पुन्हा प्रक्रिया करावी लागणे अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. काही नागरिकांना तर एका व्यवहारासाठी ३० ते ४५ मिनिटांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थ्यांचे पार्सल, शासकीय कागदपत्रे पाठवणारे तसेच बँकसमकक्ष पोस्ट ऑफिस सेवांचा वापर करणारे खातेधारक सर्वांत जास्त त्रस्त आहेत. तांत्रिक समस्या किंवा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा अभाव देखील सर्व्हरच्या गतीवर परिणाम करत आहे.
याबाबत टपाल कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, सर्व्हर वारंवार डाऊन होत असल्याने रोजच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होतो. नागरिकांचा रोष आमच्यावर येतो, पण समस्या आमच्या नियंत्रणात नाही. काही नागरिकांनी स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. ‘काही मिनिटांचे काम तासभर चालते; अनेकदा वेळेअभावी आम्हाला दुसऱ्या दिवशी परत यावे लागते’, असे सांगितले.
टपाल विभागाच्या कामकाजात गती येण्यासाठी विभागाने ऑगस्टमध्ये नवीन २.० प्रणाली लागू केली आहे. तेव्हापासून सातत्याने ही समस्या येत आहे. शहरातील अनेक टपाल कार्यालयांत तर बऱ्याचदा सर्व्हर बंदची पाटी देखील लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. कामाला गती देण्यासाठी आणलेली प्रणाली सेवा विस्कळित करत आहे, अशी तक्रार नागरिक करत आहेत. याबाबत टपाल विभागातील पुणे शहर पश्चिम विभागाचे वरिष्ठ अधीक्षक नितीन येवला यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या विषयाची माहिती घेऊन त्याबाबत संबंधित विभागाला योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना देणार असल्याचे सांगितले.
यामुळे कामकाज होतेय विस्कळित ः
- सर्व्हरची जुनी क्षमता
- वाढलेला डेटा ट्रॅफिक
- नेटवर्कचे अपग्रेड न होणे
- सर्व्हरची नियमित देखभाल दुरुस्ती न करणे
‘‘मी नियमितपणे आमच्या कार्यालयाचे पार्सल पाठविण्यासाठी टपाल कार्यालयात जातो. गेल्या काही महिन्यापासून तेथील सर्व्हरची समस्या सुरू आहे. बुकिंग न होणे, पावत्यांची प्रिंट न येणे असे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे कधी-कधी ताटकळत थांबावे लागते.
अनिलकुमार, ग्राहक
