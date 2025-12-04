छायाचित्रांच्या माध्यमातून अनुभवता येणार दृश्यकथा
पुणे, ता. ४ : एका भिंतीवर गणपती उत्सवातील प्रकाशछटा, दुसरीकडे सोलापूरच्या महापुराने विदीर्ण झालेल्या घरांची वेदना... तर आणखी एका फ्रेममध्ये राजकीय नेत्यांचा तणाव हलका करणारा गर्दीतला क्षण आणि त्याच्याच शेजारी वाढलेल्या शहरीकरणातही शेतामध्ये राबणारे कुटुंब... अचानक नजरेत भिडणारा एखाद्या अनोळखी पुणेकराचा भावस्पर्शी चेहरा....अशा बहुरंगी दृश्यकथा नागरिकांना अनुभवण्यास मिळत आहेत.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वर्धापन दिनानिमित्त बालगंधर्व रंगमंदिर येथील कलादालनात छायाचित्र आणि व्हिडिओ प्रदर्शन आयोजित केले आहे. गुरुवारी (ता. ४) ज्येष्ठ छायाचित्रकार प्रशांत नाकवे यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. यावेळी संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले आदी उपस्थित होते. हे प्रदर्शन शनिवार (ता. ६) पर्यंत विनाशुल्क पाहता येणार आहे.
नाकवे म्हणाले, ‘‘तीस वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रांच्या छायाचित्रणामध्ये आणि आताच्या कामामध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असून, दररोज नवीन साधने येत आहेत. डिजिटलनंतर आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर वाढला आहे. त्यामुळे लाइटरूमची जागा आता प्रॉम्टरूमने घेतली. या काळात छायाचित्रकारांनी नेहमी नावीन्याच्या शोधात राहिले पाहिजे. एआय पूर्णपणे शिकून त्याचा वापर करणेही तेवढेच गरजेचे आहे. एआयचा वापर वाढल्याने सत्यता पडताळणीची (फॅक्ट चेक) आवश्यकता वाढत आहे. छायाचित्र किंवा व्हिडिओची सत्यता पडताळून पाहण्याचे कौशल्य प्रत्येकांनी आत्मसात करण्याची गरज आहे. एआय शिकणार नाही, असा एककल्लीपणा सोडला पाहिजे. एककल्ली राहिलात तर या काळात माणूस बाहेर होतो. त्यासाठी छायाचित्रकारांनी आयुष्यभर शिकत राहावे.’’
याप्रसंगी ब्रिजमोहन पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. तेजस टवलारकर यांनी आभार मानले.
फोटो ओळ : बालगंधर्व रंगमंदिर येथील कलादालनात आयोजित छायाचित्र आणि व्हिडिओ प्रदर्शन पाहण्यासाठी नागरिकांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत आहे.
