पतसंस्थांसाठी उद्या सहकार मेळावा
पुणे

पतसंस्थांसाठी उद्या सहकार मेळावा

Published on

हडपसर, ता. ४ ः आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त येथील सन्मित्र सहकारी बँकेच्या वतीने पतसंस्थांसाठी शनिवारी (ता. ६) सायंकाळी चार ते सहा या वेळेत सहकार मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. परिसरातील पतसंस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या मेळाव्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन चेअरमन गणेश फुलारे यांनी केले आहे. या वेळी उपाध्यक्ष ॲड. विजय राऊत, ज्येष्ठ संचालक प्रा. चंद्रकांत ससाणे, सुनील गायकवाड आदी उपस्थित होते.
या मेळाव्यात जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक असोसिएशनचे मानद सचिव ॲड. सुभाष मोहिते, माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार जगन्नाथ शेवाळे, अशोक टेकवडे मार्गदर्शन करणार आहेत.

................................

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com