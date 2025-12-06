कमला नेहरू रुग्णालयात २५ तज्ज्ञ डॉक्टरांची भरती
पुणे, ता. ५ ः पुणे महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टरांची गरज आहे. पण कमी पगार असल्याने येथे डॉक्टर नोकरीसाठी येत नसल्याची तक्रार वारंवार केली जात होती. त्यामुळे या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा पगार सव्वा लाखावरून थेट अडीच लाख रुपये प्रतिमहिना करण्याचा निर्णय पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी घेतला आहे. २५ तज्ज्ञ डॉक्टरांची भरती करण्यासाठी त्वरित मुलाखतीसाठी अर्ज मागवून घ्या, असा आदेश प्रशासनाला दिला आहे.
कमला नेहरू हे महापालिकेचे सर्वांत मोठे रुग्णालय आहे. या रुग्णालयाची इमारत भव्यदिव्य असली तरी तेथे तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्याने विविध उपचार होत नव्हते. त्यामुळे या ठिकाणच्या रुग्णांना ससून रुग्णालयात पाठवून दिले जात होते. महापालिका आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी या रुग्णालयांची पाहणी केली होती. त्या वेळी त्यांना या ठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांना चांगले उपचार मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. कमी पगारामुळे अनेक डॉक्टर काम सोडून निघून जात असल्याचेही त्यांच्या समोर आले आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात १३ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत रुग्णालय दुरुस्तीसाठी आणखी ४२ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे.
महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये येणारे रुग्ण हे गरीब व गरजू असतात. त्यांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यासाठी कमला नेहरू रुग्णालयात व्यापक सुधारणा केली जात असून २५ तज्ज्ञ डॉक्टरांची भरती तातडीने केली जाईल.
- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
