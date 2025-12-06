पुरुषांसाठी ‘मदन योग’ आयुर्वेदिक टॅब्लेट्स
पुणे, ता. ६ : सध्याची धावपळीची व तणावग्रस्त जीवनशैली, अनियमित आहार आणि सततचा मानसिक ताण यामुळे पुरुषांच्या शारीरिक उत्साहावर आणि स्टॅमिनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. थकवा जाणवणे, अनिच्छा निर्माण होणे आणि कार्यक्षमता घटणे ही प्रमुख लक्षणे अनेकांमध्ये दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर धौती योग या आयुर्वेदिक उत्पादन कंपनीने नैसर्गिक पद्धतीने स्टॅमिना वाढीस मदत करणाऱ्या ‘मदन योग’ पॉवर टॅब्लेट्सची निर्मिती केली आहे.
या टॅब्लेट्समध्ये मकरध्वज रस, कवच बीज घन, सफेद मुसळी घन, अश्वगंधा घन यांसह इतर प्रभावी आयुर्वेदिक जडीबुटींचा समावेश आहे. या टॅब्लेट्सचे सेवन केल्यामुळे पुरुषांमधील अनिच्छा कमी होते, उत्साह वाढतो आणि शारीरिक स्टॅमिना नैसर्गिकरित्या सुधारतो. हे उत्पादन संपूर्णतः आयुर्वेदिक असल्याने कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत. रोज सकाळी व संध्याकाळी एक-एक टॅब्लेट सेवन करणे सुचवले असून, उत्तम परिणामांसाठी तीन आठवड्यांचा कोर्स करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ‘मदन योग’ पॉवर टॅब्लेट्स सर्व आयुर्वेदिक व औषधी दुकांमध्ये उपलब्ध असून, धौती योगच्या संकेतस्थळावर तसेच ॲमेझॉनवरही ऑनलाइन मागविता येणार आहे.
