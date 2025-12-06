पुणे कँटोन्मेंटमधील जाहीर केलेल्या ‘वक्फ’ मालमत्तांची चौकशी करा
पुणे, ता. ६ : ‘‘केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आणि पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या व्यवस्थापनातील काही जमिनींचे बेकायदा ‘वक्फ’ मालमत्ता म्हणून वर्गीकरण केल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करावी,’’ अशी मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी नवी दिल्ली येथे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
प्रा. डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘काही दिवसांपूर्वी डिमॉस फाउंडेशन-सेंटर फॉर रिसर्च इन ह्यूमॅनिटीज संस्थेने याबाबत निवेदन दिले आहे. काही धार्मिक संस्थांनी संरक्षण व केंद्र सरकारच्या मालकीची जमीन, काही इस्लामिक संस्थांना तात्पुरत्या भाडेपट्ट्यावर दिली होती. ती ‘वक्फ’ मालमत्ता म्हणून चुकीच्या पद्धतीने दाखविल्याचा आरोप यामध्ये करण्यात आला आहे.’’ त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यात यावी, तसेच डीजीडीई, कँटोन्मेंट बोर्ड, संरक्षण इस्टेट कार्यालय आदी संबंधित यंत्रणांना जमिनीचे नोंदवही, भाडेअटी व बदल तपासण्याचे निर्देश द्यावेत, चुकीने वक्फ म्हणून वर्गीकृत केलेली कोणतीही केंद्र सरकारची जमीन मूळ कायदेशीर स्थितीत परत आणावी, जबाबदार अधिकारी व संस्थांवर कारवाई करावी, आदी मागण्या प्रा. डॉ. कुलकर्णी यांनी या वेळी केल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.