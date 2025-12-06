मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेकडून पाच लाखाची मदत
पुणे, ता. ६ : महापालिकेतील कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आता तत्काळ पाच लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा, असे आदेश आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी कामगार कल्याण विभागास दिले आहेत.
पुणे महापालिकेत दोन दिवसांपूर्वी हृदयविकाराच्या झटक्याने पथ विभागातील शिपाई अशोक वाळके यांचा मृत्यू झाला. तर वरिष्ठ लिपिक छाया सूर्यवंशी यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. एकाच दिवशी दोन घटना घडल्याने प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सुधारणा करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या कामाच्या ठिकाणी नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास महापालिका ७५ हजारांची मदत देते. मात्र नैसर्गिक मृत्यूसाठी कोणतीही तरतूद नसल्याने कुटुंबीयांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रसंगी तातडीची मदत पोहचावी यासाठी तृतीय आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच लाखांच्या मदतीचा नवा प्रस्ताव आणला जात आहे. याशिवाय महापालिकेकडून सामूहिक अपघात विम्याची तरतूद असून अपघात किंवा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास २५ लाखांपर्यंतची मदत मिळते.
स्वतंत्र कार्डिॲक कक्ष
मुख्य इमारतीत रोज पाच, सहा हजारांहून अधिक कर्मचारी, नागरिक ये-जा करतात. तातडीची वैद्यकीय मदत आवश्यक ठरल्यास कार्डिअॅक रुग्णवाहिका उपलब्ध असली तरी त्यात डॉक्टर नसतात. दोन दिवसांपूर्वी कर्मचाऱ्यांना झटका आला तेव्हाही डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. याची दखल घेऊन महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत स्वतंत्र कार्डिअॅक कक्ष उभारण्याचा आणि येथे कायमस्वरूपी डॉक्टर नेमण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
