वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी दोघींवर गुन्हा
पुणे, ता. ६ : मसाज पार्लरच्या नावाखाली सुरू असलेल्या वेश्याव्यवसायाचा प्रकार गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक आणि व्यापार प्रतिबंध विभागाने उघडकीस आणला. या कारवाईत मसाज पार्लरमधून पाच तरुणींना ताब्यात घेतले असून, त्यांना वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी दोन महिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी मसाज पार्लर व्यवस्थापक सुवर्णा संदीप क्षीरसागर (वय ३८, रा. कसबा पेठ), मसाज पार्लर मालक अश्विनी परेश कोळेकर (वय ३६, रा. कोंढवा) यांच्यावर चंदननगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. खराडी बाह्यवळण मार्गावर एका इमारतीत मसाज पार्लरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय सुरू असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक आणि व्यापार प्रतिबंध पथकाला मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून खातरजमा केली. पोलिसांच्या पथकाने तेथे छापा टाकत पार्लरमधून पाच तरुणींना ताब्यात घेतले.
चौकशीत मसाज पार्लर मालक कोळेकर, व्यवस्थापक क्षीरसागर यांनी तरुणींना पैशांचे आमिष दाखवून वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त केल्याची माहिती मिळाली. पोलिस निरीक्षक आशालता खापरे, उपनिरीक्षक विशांत चव्हाण, पोलिस कर्मचारी तुषार भिवरकर, ईश्वर आंधळे, इम्रान नदाफ, अमेय रसाळ, दत्ताराम जाधव, बबन केदार, वैशाली इंगळे आणि रेश्मा कंक यांनी ही कारवाई केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.