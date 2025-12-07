योग्य गुरू लाभणे, सर्वांत मोलाचे संचित
पुणे, ता. ७ ः ‘‘आपल्याला पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा मार्ग आणि त्याकडे जाण्याची दिशा गुरू दाखवतात. योग्य गुरू लाभणे हे जीवनातील सर्वांत मोलाचे संचित आहे’’, अशी भावना एपी ग्लोबालेचे संस्थापक आणि ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजित पवार यांनी व्यक्त केली.
‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशीच्या पहिल्या सत्रावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी ‘स्वास्थ्यम्’ या उपक्रमामागील उद्देश, जीवनातील गुरूंचे महत्त्व याविषयी विवेचन केले. ‘‘योग्य गुरू लाभल्यास तुम्हाला अन्य कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता नाही. याचा अनुभव मी स्वतः घेतला आहे. माझ्या आयुष्यात मला श्रीगुरू बालाजी तांबे आणि श्री एम असे दोन गुरू लाभले, यासाठी मी स्वतःला अतिशय भाग्यवान समजतो’’, असे पवार म्हणाले.
‘‘जगातील अनेक धनाढ्य, अनेक उच्च पदांवरील व्यक्तींना मी भेटलो. परंतु जगातील सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्तीही आनंदी नव्हती, समाधानी नव्हती आणि तीदेखील पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करत होती, हे मी खात्रीने सांगू शकतो. म्हणून श्रीमंतीची अगदी वेगळी व्याख्या आहे. एखाद्या व्यक्तीकडे १०० रुपये असतानाही तिला १२० रुपये हवे असतील, तर ती व्यक्ती गरीब आहे. तथापि १०० रुपये असतानाही ती व्यक्ती ८० रुपयांमध्ये समाधानी असेल, तर ती व्यक्ती खऱ्या अर्थाने श्रीमंत आहे. त्यामुळे बिलियन डॉलर्सची संपत्ती असतानाही अधिक संपत्तीचा मोह असणाऱ्या धनाढ्य व्यक्तींना आध्यात्मिक मार्गाची गरज आहे. अशा वेळी खरा गुरूच तुम्हाला मार्ग दाखवू शकतो’’, असे त्यांनी सांगितले.
जीवनात शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक समतोल कसा साधायचा, या विचारातून आम्ही ‘स्वास्थ्यम्’ या उपक्रमाची सुरुवात केली. याची संकल्पना पत्नी मृणाल पवार यांची आहे. आमच्या गुरूंनी दिलेली शिकवण समाजापर्यंत पोहोचविणे हा यामागील उद्देश आहे.
- अभिजित पवार, व्यवस्थापकीय संचालक, सकाळ माध्यम समूह
‘अदृश्य गोष्ट पाहण्याची क्षमता म्हणजे श्रद्धा’
‘‘श्रद्धा या संकल्पनेच्या अनेक व्याख्या आहेत. परंतु ‘अदृश्य गोष्ट पाहण्याची क्षमता म्हणजे श्रद्धा’’, ही व्याख्या मला सर्वाधिक भावते. आपण जे पाहत आहोत, ते सत्य नाही. त्यापलीकडे अदृश्यतेकडे पाहता आले पाहिजे. आपल्याला न दिसणाऱ्या अतुलनीय, सर्वोच्च शक्तीवर विश्वास असणे गरजेचे आहे. यातूनच समूहाला अशक्य वाटते, ते तुम्हाला लाभते’’, असे प्रतिपादन अभिजित पवार यांनी केले.
