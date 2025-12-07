पुण्यातील प्रमुख चौक बनले वाहतूक कोंडीचे ‘हॉटस्पॉट’हॉटस्पॉट’
पुणे, ता. ७ : शहरातील कात्रज चौक, कोंढव्यातील खडी मशिन चौक, स्वारगेट, मुंढवा, वारजे, पाषाण, हडपसर, वाघोली, कोथरूड यांसह इतर उपनगरांमधील महत्त्वाच्या चौकांमध्ये वाहतूक कोंडी दररोजची डोकेदुखी बनली आहे. अवजड वाहनांची अनियमित ये-जा, पदपथावरील अतिक्रमण, अपुरे सिग्नल, चुकीचे रस्ते नियोजन, रस्ते दुरुस्तीला विलंब आणि बेशिस्त वाहनचालक या कारणांमुळे प्रमुख चौक अपघातप्रवण झाले आहेत. यावर मार्ग काढण्यासाठी उड्डाणपुलाची रखडलेली कामे पूर्ण करावीत. अवजड वाहनांसाठी वेळापत्रक, पीएमपी, रिक्षा-बस थांबे व्यवस्थापन, अतिक्रमण हटविणे, रस्ता रुंदीकरण, सिग्नल सिंक्रोनायझेशन, अतिरिक्त पोलिस कर्मचारी आणि नो-पार्किंग, नो-हॉकर्स झोन यांसारख्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
