आज पुण्यात, सोमवार, ८ डिसेंबर २०२५
-सांगीतिक कार्यक्रम-प्रकाशन : ‘अलविदा वीरू’- धर्मेंद्र यांच्या जन्मदिनानिमित्त अजरामर गीतांचा कार्यक्रम आणि ‘जिंदगी कैसी है पहेली हाये’ या पुस्तकाचे प्रकाशन : हस्ते- विजय कुवळेकर, प्रमुख पाहुणे- प्रवीण तरडे, भाऊराव कऱ्हाडे, सुलभा तेरणीकर, दीपक शिकारपूर : सादरकर्ते- मनीषा निश्चल, जितेंद्र पेठकर, सतीश मराठे : आयोजक- पूना गेस्ट हाउस स्नेह मंच : स्थळ- पूना गेस्ट हाउस, लक्ष्मी रस्ता, ५.००.
-संवाद : हेन्री डेव्हिड थोरो यांच्या चरित्रावर आधारित ‘द्रष्टा’ पुस्तकाच्या निमित्ताने चरित्रकार वीणा गवाणकर यांच्याशी संवाद : संवादक- योजना यादव : आयोजक- अक्षरधारा बुक गॅलरी व वॉल्डन पब्लिकेशन : स्थळ- एस. एम. जोशी सभागृह, नवी पेठ : ६.००.
-पुस्तक प्रकाशन : सीए शिरीष देशपांडे लिखित ‘सायबर गुन्हेगारी व स्व-संरक्षण’ पुस्तकाचे प्रकाशन व विशेष चर्चा : हस्ते- डॉ. आनंद देशपांडे : अध्यक्ष- भरत फाटक : प्रमुख उपस्थिती- मुकुंद लेले : आयोजक- मिहाना पब्लिकेशन्स : स्थळ- विद्यार्थी साहाय्यक समिती योगा हॉल, नवीन गायतोंडे गर्ल्स हॉस्टेल, सेनापती बापट रोड : ६.३०.
-सत्कार : सन १७९२ मध्ये माधवराव पेशवे (दुसरे) यांनी सिटी चर्चसाठी दिलेल्या चार एकर जागेच्या स्मरणार्थ आणि चर्चच्या २३३ वर्षपूर्तीनिमित्त पेशव्यांच्या पुण्यातील वंशजांचा सत्कार : आयोजक- सिटी चर्च : स्थळ- सिटी चर्च, क्वार्टर गेट, नाना पेठ : ६.३०.
