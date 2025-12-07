महाविद्या आपल्याच भावनांचे विश्व : सीमा आनंद
पुणे, ता. ७ : ‘‘महाविद्या हे मूलतः आपल्या मनात येणाऱ्या भावनांना सामावून घेणारं अथांग विश्व आहे. प्रत्येक भावनेचा स्वीकार सहजतेने केला पाहिजे, हा मंत्र त्यातून आत्मसात करायला हवा,’’ असा सल्ला भारतीय संस्कृती, पुराण व महाविद्यांच्या अभ्यासक, लोकप्रिय वक्त्या आणि लेखिका सीमा आनंद यांनी दिला.
‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ महोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी झालेल्या सत्रात सीमा आनंद बोलत होत्या. ‘महाविद्या’ हा त्यांच्या व्याख्यानाचा मुख्य विषय होता. सीमा आनंद म्हणाल्या, ‘‘महाविद्येविषयी आपल्याकडे बरेच गैरसमज असून, ते वेळीच दूर होणे आवश्यक आहे. आपण स्वतः जेव्हा त्याबद्दल अधिक माहिती घेतो, त्या वेळी गैरसमज दूर होण्यास मदत होते. तंत्रविद्या किंवा एकूणच आपल्या पुराण आणि संस्कृतीत सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा मथितार्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. अनेकदा आपण धार्मिकविधी, अध्यात्म याच्या नावाखाली आंधळेपणाने प्रथा पाळतो. परंतु, प्रत्येक प्रथा आंधळेपणाने पाळण्याऐवजी, त्या प्रथा काय सांगत आहेत, हे जाणून आणि समजून घ्या.’’
महाविद्येविषयी सांगताना बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धूमावती, लक्ष्मी अशा देवतांची वैशिष्ट्ये सीमा आनंद यांनी अधोरेखित केली. महाविद्येचा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी असणारे नातेही त्यांनी उलगडले. सीमा आनंद ‘स्टोरीटेलर’ असल्याने त्यांनी देव-देवतांशी निगडित कथा सांगत त्यामागील गूढ तत्त्वज्ञानही सहज-सोप्या शब्दांत उपस्थितांसमोर मांडले. त्यांच्या मिश्किल संवादशैलीला प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त दाद दिली. या वेळी त्यांनी लिहिलेल्या ‘स्पीक इझी’ या पुस्तकावरही भाष्य केले. पुस्तकावर आलेले वाचकांचे प्रश्न आणि त्याबद्दलचे अनुभवही त्यांनी या वेळी सांगितले. या वेळी चैतन्य राठी यांनी दिलखुलास गप्पा मारत सीमा आनंद यांच्याशी संवाद साधला.
‘प्राचीन कथा वाचा...’
‘आजच्या पिढीने भारतीय संस्कृती समजून घेण्यासाठी कोणती पुस्तके वाचायला हवीत?’ या प्रश्नाचे उत्तर देताना सीमा आनंद म्हणाल्या, ‘‘केवळ तरुण पिढीने नाही, तर प्रत्येकाने आपल्या प्राचीन कथा वाचायला हव्यात. पंचतंत्र, हितोपदेश, कथासरित्सागर यांसारख्या ग्रंथांचे वाचन केल्यास प्रत्येक कथेतून नवा विचार मिळतो आणि जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी विकसित होत जाते.’’
सीमा आनंद यांनी दिलेला सल्ला
- रोज एक मिनिट वेळ काढून स्वतःच्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करा
- आपल्या श्वासाचा प्रवास समजून घ्या आणि त्याद्वारे मन शांत करा
- पूर्वीच्या काळी ‘वेलनेस’साठी स्वतंत्र वेळ काढला जात नव्हता, आज तो काढावा लागतो. याचाच अर्थ आपणच आपले जीवन अधिक गुंतागुंतीचे करतो आहोत का? याचा विचार करा
- आनंद ही सर्वोत्तम शक्ती असून, तोच परमेश्वरापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आहे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.