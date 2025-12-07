अहवालानंतर ‘इंडिगो’वर कारवाई मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती ः कंपनीच्या ‘सीईओ’ला कारणे दाखवा नोटीस
पुणे, ता. ७ ः अहमदाबाद विमान अपघातानंतर देशातील वैमानिकांच्या संघटनेने कामाचे तास कमी करावेत, अशी मागणी केली. प्रवासी सुरक्षा लक्षात घेत नागरी विमान महासंचालनालयाने (डीजीसीए ) देशातील सर्व विमान कंपन्यांना ‘एफडीटीएल’चे (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) पालन करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, इंडिगोच्या व्यवस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे ‘डीजीसीए’ ने चार सदस्यीय समिती नियुक्त केली. समितीचा अहवाल आल्यानंतर निश्चितच कारवाई केली जाईल, अशी माहिती नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना दिली.
मोहोळ म्हणाले, ‘‘डीजीसीए’ देशातील सर्व विमान कंपन्यांना ‘एफडीटीएल’चे पालन करण्यासाठी पुरेसा अवधी दिला होता. सुधारित नियमांची अंमलबजावणी १ जुलै व १ नोव्हेंबर २५ मध्ये होणार, याची माहिती ‘इंडिगो’ कंपनीला होती. तरीदेखील इंडिगोच्या व्यवस्थापनाने व्यवस्थापनात बदल केला नाही. त्यामुळे देशातील प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. या प्रकाराची गंभीर दखल हवाई वाहतूक मंत्रालयाने घेतली. ‘डीजीसीए’ने शनिवारी (ता. ६) इंडिगोच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली. यात एक दिवसात आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. अन्यथा कंपनीविरुद्ध नियमानुसार योग्य ती एकतर्फी कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.’’
प्रवाशांना पूर्ण परतावा द्या
विमान उड्डाणांच्या नियोजनातील गोंधळाचा फटका बसलेल्या प्रवाशांकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क न आकारता, त्यांच्या तिकिटाची पूर्ण रक्कम तातडीने परत द्या, असे स्पष्ट निर्देश ‘इंडिगो’ कंपनीला दिले असल्याचे मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले. शिवाय या प्रवाशांचे विमानतळावर अडकलेले सर्व साहित्य (बॅग्ज) ४८ तासांच्या आत परत करा, अशीही सूचना दिली असल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले.
मोहोळ काय म्हणाले :
- ‘इंडिगो’ ने घातलेल्या गोंधळामुळे प्रवाशांना खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास झाला.
- या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
- आता परिस्थिती सामान्य होत आहे, पण याचा अर्थ, चुकांना माफ केले जाईल असे नाही.
- अहवाल आल्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल.
