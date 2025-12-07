‘आनंद’ हे अंतिम ध्येय नव्हे ः रॉबिन सिंह
पुणे, ता. ७ : ‘‘आनंद हे आयुष्याचे अंतिम ध्येय नाही. ते केवळ योग्य ध्येयाच्या प्रवासातील एक ‘साधन’ आहे’’ असे मत ‘पीपल फार्म’चे संस्थापक रॉबिन सिंह यांनी व्यक्त केले.
‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ महोत्सवात ते बोलत होते. पैसा, सुखसोयी असूनही जीवनाचा अर्थ हरवलेल्या अवस्थेतून बाहेर पडत, त्यांनी भटक्या प्राण्यांच्या सेवेचा उद्देश कसा स्वीकारला, याचा प्रेरणादायी प्रवास त्यांनी पुणेकरांसमोर उलगडला. या वेळी ‘सकाळ प्रकाशना’तर्फे मराठीत अनुवादित केलेल्या त्यांच्याच ‘हॅपिनेस हॅपन्स’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
रॉबिन सिंह यांनी अमेरिकेतील सुखसोयींचा त्याग करून भारतात परतण्यामागचे कारण सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘अमेरिकेत काम करताना व्यवसायाची भरभराट झाल्याने काम न करता जगण्याइतका पैसा तयार झाला. यातून मी आनंदी होईन, असा माझा समज सहा महिन्यांतच खोटा ठरला. सुखसोई असूनही जीवनाचा अर्थ सापडत नसल्याने मी मायदेशात परतण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेतली टेक कंपनी विकली आणि भारतात येऊन ‘पीपल फार्म’च्या माध्यमातून भटक्या प्राण्यांसाठी काम करण्यास सुरुवात केली.’’
‘पीपल फार्म’च्या माध्यमातून मी दिल्लीतील भटक्या श्वानांसाठी काम करण्यास सुरुवात केली. माणसांचा प्राण्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ती ‘आपली मालकी हक्काची वस्तू’ असल्यासारखा असतो. तो बदलण्याचा मूळ उद्देश माझा होता, असे सांगत ते म्हणाले, ‘‘जीवनाला एक उद्देश असला पाहिजे. उद्देशाशिवाय तुम्ही कितीही प्रसिद्ध झालात, तरी शेवटी दुःखीच राहाल. एखाद्या दुःखद गोष्टीतून जाणे ही अवस्था अत्यंत वाईट आहे. आपली आनंदाची व्याख्या वेगळी आहे. आपण बाह्य गोष्टींना आनंदी होतो आणि अंतरात्म्याकडे दुर्लक्ष करतो. याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे.’’
‘‘मी हे कार्य करतो, कारण ते ‘योग्य’ आहे. यातून मला सर्वोच्च आनंद मिळाला नाही तरी मी हे काम करतच राहीन,’’ असे सांगत, त्यांनी पैसा अंतिम आनंद देऊ शकत नाही, पण जगण्यासाठी त्याची गरज असते, हे स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.