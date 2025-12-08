वारसास्थळांवरील सुविधांबाबत मेधा कुलकर्णी यांची राज्यसभेत मागणी
पुणे, ता. ८ ः महाराष्ट्रातील युनेस्को मानांकन असलेल्या किल्ल्यांवर तसेच जागतिक वारसास्थळांवर स्वच्छता, पायाभूत सुविधा, माहितीफलक, डिजिटल गाइड यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधा नाहीत. येथील मूलभूत सुविधांची अवस्था दयनीय असून, याठिकाणी तातडीने सुधारणांची कामे करावीत. त्यासाठी विशेष ‘हेरिटेज इन्फ्रा पॅकेज’ उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी सोमवारी राज्यसभेत केली.
या वारसास्थळांच्या ठिकाणी इतिहास जाणून घेण्यासाठी देश-विदेशातून पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. मात्र, या सर्व पर्यटनस्थळांवर स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसणे, अस्वच्छता, डिजिटल माहितीचा अभाव, मार्गदर्शकाची अनुपलब्धता, कचऱ्याचे ढीग, दिव्यांगांसाठी सुविधांचा अभाव अशा अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे येथे येणाऱ्या पर्यटकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी ‘हेरिटेज इन्फ्रा अपग्रेडेशन पॅकेज’ जाहीर करावे, राज्यातील सर्व हेरिटेज स्थळांचे सर्वेक्षण करावे, बेकायदा अतिक्रमणे तातडीने हटविण्यात यावीत, अशा मागण्या डॉ. कुलकर्णी यांनी केल्या.
