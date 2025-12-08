राष्ट्रीय लोकअदालतीचे शनिवारी आयोजन
पुणे, ता. ८ ः न्यायालयातील तडजोड पात्र प्रलंबित दावे, तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने निकाली काढण्यासाठी शनिवारी (ता. १३) जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. अधिकाधिक प्रकरणे या लोकअदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवावी, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी केले आहे.
या लोकअदालतीत दोन्ही पक्षकारांनी परस्पर सहमतीने तडजोड केल्याने प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघण्यास मदत होते, तसेच वेळ व पैसा यांचीही बचत होते. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवून दावे निकाली काढावे, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती देशपांडे यांनी सांगितले.
दिवाणी व तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, एन. आय. अॅक्टची प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, कौटुंबिक प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात दावा प्रकरणे, महावितरणची देयक प्रकरणे, दरखास्त, ग्राहक तक्रार निवारण प्रकरणे, न्यायालयातील प्रलंबित बँक प्रकरणे, टेलिफोन व मोबाईल कंपनी संबंधित प्रकरणे, राष्ट्रीयीकृत बँक व पतसंस्था संबंधित प्रकरणे, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद व महापालिकांची पाणीपट्टी प्रकरणे, दाखलपूर्व तडजोडीची प्रकरणे या लोकअदालतीमध्ये तडजोडीसाठी ठेवता येणार आहेत.
