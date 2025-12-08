सिंबायोसिस मेडट्रॉनिक एक्स्पीरिअन्स सेंटरचे उद्घाटन
पुणे, ता. ८ : सिंबायोसिस इंटरनॅशनलच्या (अभिमत विद्यापीठ) सिंबायोसिस सेंटर फॉर हेल्थ स्किल्सच्या (एससीएचएस) माध्यमातून आरोग्यसेवा तंत्रज्ञानामधील कंपनी मेडट्रॉनिकसोबत धोरणात्मक सहयोग केला आहे. या सहयोगाअंतर्गत सिंबायोसिस मेडट्रॉनिक एक्स्पीरिअन्स सेंटर, ‘द टेक्नोव्हर्स’चे उद्घाटन केले आहे. हे आघाडीचे प्रशिक्षण केंद्र आरोग्यसेवा शिक्षण, प्रशिक्षण आणि सराव प्रगत करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. याप्रसंगी सिंबायोसिसचे कुलपती डॉ. एस. बी. मुजुमदार, सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या वैद्यकीय व आरोग्य विज्ञान विद्याशाखेचे प्रोव्होस्ट डॉ. राजीव येरवडेकर, सिंबायोसिसच्या प्र-कुलपती डॉ. विद्या येरवडेकर, मेडट्रॉनिक इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनदीपसिंग कुमार आणि सिंबायोसिस सेंटर फॉर हेल्थ स्किल्स (एससीएचएस) एज्युकेशनचे प्राध्यापक आणि संचालक डॉ. पराग ऋषिपाठक आदी उपस्थित होते.
