बेकायदा फ्लेक्सबाजीवर कडक कारवाईचा आदेश
पुणे, ता. ९ ः शहरात बेकायदा फ्लेक्सबाजी करणाऱ्यांविरुद्ध महापालिका प्रशासनाने आता कडक भूमिका घेण्याचे निश्चित केले आहे. बेकायदा फ्लेक्सबाजी करणाऱ्यांना आता १० ते १५ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. त्याचबरोबर थेट गुन्हा दाखल करण्यास महापालिकेकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे. विशेषतः राजकीय प्लेक्सबाजीवरही कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील रस्ते, बसथांबे, उड्डाणपूल, पथदिवे, रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या वृक्षांसह अनेक सार्वजनिक ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची फ्लेक्सबाजी करून शहर विद्रूपीकरण करण्याचा प्रकार अनेक वर्षे सुरू आहे. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून कडक कारवाई केली जात नसल्याने बेकायदा फ्लेक्सबाजी मोठ्या प्रमाणात फोफावल्याचे चित्र शहरात दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी बेकायदा फ्लेक्सबाजीला चाप लावण्यासाठी दिवाळीपूर्वीच आकाशचिन्ह व परवाना विभागास आदेश दिले होते. त्यानंतरही शहरात फ्लेक्सबाजी सर्रासपणे सुरू होती.
बेकायदा फ्लेक्स लावून शहराचे विद्रूपीकरण केले जात आहे. हा प्रकार थांबविण्यासाठी यापुढे बेकायदा फ्लेक्स लावणाऱ्यांना १० ते १५ हजार रुपये दंड व त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. राजकीय पक्षांकडूनही फ्लेक्सबाजी केली जाते. त्यांच्या फ्लेक्सबाजीविरुद्धही कडक कारवाई केली जाणार आहे.
- नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
