डॉ. बाबा आढाव यांना श्रद्धाजंली
...............
डॉ. शां. ब. मुजुमदार, संस्थापक व अध्यक्ष, सिंबायोसिस :
‘‘डॉ. बाबा आढाव आणि माझी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ओळख होती. त्यांचे कार्य मी अगदी जवळून पाहिले आहे. त्यांच्या सामाजिक कार्याला तोड नाही. त्यांनी कायम समाजहिताचा विचार केला. श्रमिक वर्गाच्या बाजूने ते कायम उभे राहिले. कोणत्याही पक्षाला त्यांनी बांधून घेतले नाही.’’
...........
डॉ. बाबा आढाव हे श्रमिकांचे, समाजवादी विचारांचे, सत्यशोधक भूमिकेतील निष्ठावंत नेते होते. त्यांच्या निधनाने सर्व डाव्या चळवळीची हानी झाली आहे. त्यांचे समर्पण, वैचारिकता, कृतिशीलता ही महाराष्ट्राला वंदनीय होती आणि राहील. ते ‘नाही रे’ वर्गासाठी जगले, लढले आणि त्यासाठीच समर्पित झाले. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.
-डॉ. श्रीपाल सबनीस, ज्येष्ठ साहित्यिक-समीक्षक आणि माजी संमेलनाध्यक्ष
----
हमीद दलवाई यांनी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना केली; तेव्हा ढोल-ताशांच्या गजरात बाबा ‘झिंदाबाद’ म्हणत मिरवणुकीने सभास्थळी आले होते. या संघटनेला ‘मुस्लीम सत्यशोधक’ हे नाव बाबांनीच सुचवले आणि दलवाई यांनी ते तत्काळ स्वीकारले. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाबद्दल आस्था ठेवून सर्व शक्तिनिशी पाठीशी असणारे बाबा आता सोबत नसणार, ही कल्पनाच सहन होत नाही. सत्यशोधक या शब्दाचा अर्थ बाबांनी विचार आणि वर्तनातून आमच्यासमोर ठेवला आहे. हा सत्यशोधकी वारसा समर्थपणे पुढे घेऊन जाणे, हीच बाबांसाठी आदरांजली ठरेल.
-डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ.
..............
‘‘कष्टकऱ्यांच्या प्रेमाचा झरा आज आटला आहे. भेटणाऱ्या प्रत्येकाला चाफ्याचे फूल देऊन स्वागत करणारे बाबा निसर्गवासी झाले आहेत. सत्यशोधक विचारांची कास धरून आयुष्यभर ते कष्टकऱ्यांच्या सन्मानासाठी आणि कष्टकऱ्यांच्या घामाला न्याय मिळावा यासाठी लढले. समाजवादी विचारावर आधारित समाज व्यवस्थेसाठी निरंतर काम करत राहणे, ही बाबांना कृतीशील आदराजंली ठरेल.’’
- प्रा. सुभाष वारे, सामाजिक कार्यकर्ते
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.