...अन् बाबांनी नाकारला ‘महाराष्ट्र भूषण’
पुणे, ता. ८ : डॉ. बाबा आढाव यांना २०२० मध्ये ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार जाहीर होणार होता. मात्र ‘महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हा सरकारी अलंकार म्हणजे एक प्रकारची बेडी आहे व त्या मार्गाने जाऊ नये, असे माझे मन मला सांगत आहे. त्यामुळे कष्टकऱ्यांसोबतच नाते कायम अबाधित ठेवण्याचा माझा प्रयत्न असेल’, असे सांगत बाबांनी हा राज्याचा सर्वोच्च सन्मान नाकारला होता.
डॉ. आढाव यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिळावा, यासाठी २०२० मध्ये तत्कालीन आमदार कपिल पाटील, पत्रकार निखिल वागळे यांनी प्रयत्न केले होते. त्यासाठी त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिले होते. मात्र शासकीय पुरस्कार म्हणजे सरकारी बेडी असल्याचे सांगत बाबांनी या पुरस्कारासाठी कोणीही प्रयत्न करू नयेत, असे आवाहन केले होते.
‘‘शासकीय पुरस्कारांनी मिळणाऱ्या प्रोत्साहनाची मला गरज नाही. कोरोनामुळे लाखो मजुरांचे लोंढे गावाकडे परतत आहे. त्यांचे भविष्य अंधूक दिसत आहे. त्यांच्यासाठी काही तरी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शाळा बंद असल्यामुळे शिक्षण थांबले आहे. हमाल किंवा कष्टकऱ्यांची मुले कसे काय ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकतील, हे प्रश्न मला सतावत आहेत. अशा परिस्थितीत पुरस्कार मिरवणे मला नको आहे’’, असे म्हणत बाबांनी त्यांच्यातील संवेदनशीलतेचे आणि कष्टकऱ्यांविषयी असणाऱ्या तळमळीचे दर्शन घडवले होते.
