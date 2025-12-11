मातृ-पितृ पाद्यपूजनाचा हदयस्पर्शी सोहळा
पुणे, ता. ११ः ब्रह्ममुहूर्त योग ज्ञानपीठ केंद्र आणि वारकरी शिक्षण संस्था यांच्या वतीने योगगुरू दीपकजी यांच्या अभीष्टचिंतन सोहळ्यानिमित्त मातृ-पितृ पाद्यपूजन व खडके महाराज यांच्या कीर्तन सोहळ्याचे आंबेगावमधील आरोह गार्डन येथे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. आई-वडिलांच्या ऋणातून कोणीही कधीही मुक्त होऊ शकत नाही, पण या सोहळ्याने त्यांना आनंद देण्याचे भाग्य लाभले, अशा भावना ‘ब्रह्ममुहूर्त’च्या साधकांनी व्यक्त केल्या.
आई-वडील म्हणजे आपले सर्वांत पहिले गुरू. ज्यांच्यामुळे आपल्याला हे सुंदर जीवन प्राप्त झाले, त्या आई-वडिलांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने गुरुदेव दीपकजी यांच्या संकल्पनेतून या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. साधकांनी आपल्या माता-पित्याचे विधिवत पाद्यपूजन केले. गोरे गुरुजी यांनी मंत्रोच्चारात विधी संपन्न करून घेतला. खडके महाराजांचेही या प्रसंगी कीर्तन झाले. त्यानंतर योगगुरू दीपकजी यांच्या अभीष्टचिंतनाचा सोहळा झाला. कार्यक्रमाला संदीप बेलदरे, राजेंद्र भिंताडे, विकास फाटे, अश्विनी पासलकर, शशिकांत पासलकर लिमण महाराज, राजवडे महाराज आणि गोगावले महाराज उपस्थित होते
