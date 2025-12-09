सवाई गंधर्व-भीमसेन महोत्सव आजपासून
पुणे, ता. ९ ः गेल्या सात दशकांपासून अविरतपणे सुरू असलेला अभिजात स्वरयज्ञ म्हणजे सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव. अभिजात शास्त्रीय संगीताच्या महोत्सवांचा मुकुटमणी असलेल्या या महोत्सवाच्या यावर्षीच्या पर्वाला बुधवारपासून (ता. १०) सुरुवात होत आहे.
यंदाच्या ७१ व्या सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवासाठी मुकुंदनगरमधील महाराष्ट्रीय मंडळाचे क्रीडा संकुल संपूर्ण तयारीनिशी सज्ज झाले आहे. बुधवारी दुपारी तीन वाजता सनईवादनाने महोत्सवाला सुरुवात होईल. आर्य संगीत प्रसारक मंडळातर्फे आयोजित हा महोत्सव बुधवार ते रविवार (ता. १४) या कालावधीत रंगणार आहे. कार्यक्रम स्थळी आठ ते दहा हजार संगीत रसिकांना सामावून घेणाऱ्या भव्यदिव्य अशा मांडवाची उभारणी करण्यात आल्याची माहिती मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी यांनी दिली.
महोत्सवासाठी येणाऱ्या रसिकांच्या दुचाकी व चारचाकी गाड्यांसाठी वाहनतळ, मोठ्या एलईडी स्क्रीन्स, अद्ययावत ध्वनी यंत्रणा, अल्पोपाहाराची सोय असणारी खाद्यपदार्थांची दालने आदी सुविधा महोत्सवाच्या ठिकाणी असणार आहेत. पुरुष आणि महिलांसाठी प्रसाधनगृहे मांडवाच्या मागील बाजूस उभारण्यात आली आहेत. रसिकांसाठी ‘पीएमपीएमएल’तर्फे कार्यक्रम संपल्यानंतर विशेष बससेवा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचेही जोशी यांनी नमूद केले. नेहमीप्रमाणे यंदाही महोत्सवात नवोदित आणि ज्येष्ठ कलाकारांचा सुरेख मिलाफ पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे यंदा निम्म्याहून अधिक कलाकार महोत्सवात प्रथमच सादरीकरण करणार आहेत.
आज महोत्सवात
- वेळ दुपारी ३ ते रात्री १०
- लोकेश आनंद - सनईवादन
- डॉ. चेतना पाठक - गायन
- रितेश व रजनीश मिश्रा - सहगायन
- पं. शुभेंद्र राव व विदुषी सास्किया राव- दे-हास - सतार व चेलो सहवादन
- पं. उल्हास कशाळकर - गायन
