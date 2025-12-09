अल्पवयीन मुलीला धमकावून तरुणाकडून लैंगिक अत्याचार
पुणे, ता. ९ : अल्पवयीन मुलीला धमकावून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी एका तरुणाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
याबाबत एका सतरावर्षीय अल्पवयीन मुलीने विमानतळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आदित्य जनार्दन बेले (वय २०, रा. कलवड वस्ती, धानोरी) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. जानेवारी ते जून या कालावधीत हा प्रकार घडला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी आदित्य बेले आणि मुलीची ओळख झाल्यानंतर त्याने तिच्याशी मैत्री केली. सुरुवातीला मुलीने मैत्री करण्यास नकार दिला, परंतु त्याने मुलीच्या आई-वडिलांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर त्याने मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून त्याची छायाचित्रे मोबाईलवर काढली. ती छायाचित्रे समाजमाध्यमात प्रसारित करण्याची धमकी देऊन त्याने तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेमुळे घाबरलेल्या मुलीने पोलिसांत तक्रार दिली.
