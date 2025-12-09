‘शांतता...पुणेकर वाचत आहेत’ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पुणे, ता. ९ : वाचन संस्कृतीला वृद्धिंगत करण्याबरोबरच पुण्याला पुस्तकांची राजधानी बनवण्यासाठी राबविलेल्या ‘शांतता...पुणेकर वाचत आहेत’ या उपक्रमाला पुणेकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. जवळपास एक लाख ३५ हजारांहून अधिक नागरिकांनी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत पुस्तक वाचन करून आपले छायाचित्र अपलोड करीत विश्वविक्रमाकडे वाटचाल केली. हा उपक्रम केवळ पुण्यापुरता मर्यादित राहिला नसून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून विविध लोकप्रतिनिधींपासून नागरिकांपर्यंत सर्वांनीच पुस्तक वाचनाचा आनंद लुटला.
राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाच्या (एनबीटी) वतीने पुणे पुस्तक महोत्सव १३ ते २१ डिसेंबर या कालावधीत फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या मैदानावर होणार आहे. वाचन संस्कृतीचा मेळा अशी ओळख असणाऱ्या पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ‘शांतता...पुणेकर वाचत आहेत’ हा उपक्रम मंगळवारी सकाळी ११ ते दुपारी १२ या वेळेत राबविण्यात आला. या तासाभरात ७० हजार २३८ नागरिकांनी पुस्तक वाचन करून आपले छायाचित्र संबंधित संकेतस्थळावर अपलोड केले. यात ३६ हजार ५२३ महिला असून, पुरुषांची संख्या ३३ हजार ७१५ आहे. यात १७ ते २२ वयोगटातील युवकांनी सर्वाधिक सहभाग नोंदविला. या सर्वांनी अपलोड केलेल्या छायाचित्राच्या माध्यमातून ‘शांतता... पुणेकर वाचत आहेत’ हे वाक्य तयार करून त्याची ‘गिनेस बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये नोंद करण्यात येणार आहे. या विश्वविक्रमासाठी कोहिनूर ग्रुपचे कृष्णकुमार गोयल यांचे सहकार्य लाभले आहे, असे महोत्सवाचे मुख्य संयोजक राजेश पांडे यांनी सांगितले.
शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठे, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, मेट्रो, धार्मिकस्थळे, सार्वजनिक वाचनालय ग्रंथालय, बस थांबे, पुणे महानगरपालिकेची कार्यालये, जिल्हा प्रशासनाची कार्यालये, सरकारी आणि खासगी आस्थापने, रिक्षा थांबे, आयटी कंपन्या, उद्योग, सामाजिक संस्था, संघटनांची कार्यालये अशा सर्वच ठिकाणी नागरिक उत्स्फूर्तपणे पुस्तक वाचत होते. नागपुरात विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींनी पुस्तकवाचन केले.
‘शांतता.. पुणेकर वाचत आहेत’ उपक्रमाला सार्वजनिक ठिकाणी उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. एकूण आलेल्या छायाचित्रांपैकी सुमारे दहा हजार छायाचित्रे शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांमध्ये सामूहिक वाचन करतानाची आहेत. यातील एका छायाचित्रात साधारण शंभर विद्यार्थी किंवा नागरिक आपल्या आवडीच्या पुस्तकांचे वाचन करतानाचे आहेत. उपक्रमात एकूण पुस्तक वाचत सहभागी झालेल्यांची संख्या साडेसात लाखांपेक्षा अधिक आहे.
- राजेश पांडे, मुख्य संयोजक, पुणे पुस्तक महोत्सव
९० वर्षांच्या आजींचाही सहभाग
वय वर्ष ९० असूनही अगदी चष्म्याशिवाय उषा प्रभाकर गोडसे या आजी अविरतपणे पुस्तक वाचनाची आवड जोपासत आहेत. त्यांना लहानपणापासूनच वाचनाची आवड होती; परंतु निम्मे आयुष्य खेडेगावात गेले, त्यामुळे वाचनासाठी पुस्तके उपलब्ध नव्हती. त्यानंतर ससून रुग्णालयात नोकरी करत होत्या. कुटुंब सांभाळून नोकरी करताना वाचनाचा छंद मागे पडला. मात्र, निवृत्तीनंतर वाचनाला त्यांनी पुन्हा सुरुवात केली. आतापर्यंत सर्व विषयांवरील जवळपास ७००हून अधिक पुस्तके त्यांनी वाचली आहेत, असे त्यांचे पुत्र अजित गोडसे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.