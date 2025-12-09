विमानतळ रस्ता रुंदीकरणासह सुशोभीकरण करणार : मोहोळ
पुणे, ता. ९ : नागपूर चाळ ते विमानतळ प्रवेशद्वारापर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण करून सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीद्वारे (सीएसआर) संबंधित रस्त्याचे काम लवकरच सुरू होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
लोहगाव येथील पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून दररोज २२५ हून अधिक विमानांचे उड्डाण होते. या विमानतळावरून वार्षिक प्रवासी संख्येने एक कोटींचा टप्पा ओलांडला असून त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. असे असताना नागपूर चाळ ते विमानतळ प्रवेशद्वार या विमानतळ रस्त्यावर प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. रस्ता अरुंद असल्याने वाहतूक समस्या गंभीर होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोहोळ यांनी संबंधित रस्त्याच्या रुंदीकरणासह सुशोभीकरणाची संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, पथ विभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, विमानतळ संचालक संतोष ढोके, हवाईदलाचे ग्रुप कॅप्टन कुलदीप सिंग यांच्यासमवेत बैठक घेत रस्ता रुंदीकरण व सुशोभीकरणास गती देण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
मोहोळ म्हणाले, ‘‘विमान प्रवाशांना पुण्यात येताना प्रसन्नतेचा अनुभव यावा, शहराची ओळख व्हावी आणि जाताना शहराचा समृद्ध वारसा, संस्कृती, परंपरा, सोयीसुविधांचा ठसा त्यांच्या मनावर उमटावा, यासाठी संबंधित रस्ता विकसित केला जात आहे. हा रस्ता पुण्याची नवी ओळख बनेल.’’
