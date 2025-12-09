मतदारयादी प्रसिद्धीस १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
पुणे, ता. ९ ः महापालिकांच्या निवडणूक मतदारयाद्यांच्या कार्यक्रमास निवडणूक आयोगाकडून पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता आयोगाने मतदान केंद्रनिहाय मतदारयादी प्रसिद्धीस २७ डिसेंबरपर्यंत मुदत असणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनास मतदारयाद्या दुरुस्त करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर याद्यांचे विभाजन करताना एका प्रभागातील मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात जाणे, ग्रामीण भागातील मतदारांच्या नावांचा महापालिकेच्या मतदारयादीत झालेला समावेश, अशा असंख्य तक्रारी महापालिकेकडे आल्या होत्या. नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींची दखल घेत याद्यांमध्ये सुधारणा करून त्या आयोगास सादर करणे, तसेच जाहीर करण्यासाठी महापालिकांना पुरेसा वेळ गरजेचा होता. त्यादृष्टीने महापालिकांनी निवडणूक आयोगाकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत निवडणूक आयोगाने महापालिकांना मुदतवाढ दिली आहे. पुणे महापालिकेकडून प्रारूप मतदारयाद्या जाहीर केल्यानंतर त्यावर सुमारे २२ हजार हकरती, सूचना महापालिकेस प्राप्त झाल्या होत्या.
महत्त्वाचे
- आयोगाकडून देण्यात आलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार प्रभागनिहाय अंतिम मतदारयाद्या जाहीर करण्यासाठी आता १० डिसेंबरऐवजी १५ डिसेंबर ही मुदत
- मतदान केंद्राच्या ठिकाणी याद्या प्रसिद्ध करण्यासाठी १५ डिसेंबरऐवजी २० डिसेंबर ही मुदत
- मतदान केंद्रनिहाय यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी २२ डिसेंबरऐवजी २७ डिसेंबर ही नवीन मुदत
