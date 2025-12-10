‘आयएसबीटीआय’च्‍या समन्वयकपदी डॉ. मुगावे
पुणे

‘आयएसबीटीआय’च्‍या समन्वयकपदी डॉ. मुगावे

Published on

पुणे, ता. १० : ससून रुग्णालयाच्‍या वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक विभागाचे प्रमुख डॉ. शंकर मुगावे यांची दिल्‍लीतील भारतीय रक्तविज्ञान शास्र संस्था (आयएसबीटीआय) येथील राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान समन्वयक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारतात स्वैच्छिक रक्तदान वाढवण्यासाठी चालविल्या जाणाऱ्या स्‍वयंस्‍फूर्त रक्तदान मोहिमेअंतर्गत त्‍यांच्‍यावर ही जबाबदारी ‘आयएसबीटीआय’चे अध्यक्ष डॉ. युद्धबीर सिंह यांनी सोपवली.
डॉ. मुगावे हे या स्वैच्छिक रक्तदान चळवळीद्वारे भारतातील युवकांना सहभागी करण्यासाठी आणि प्रेरित करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणार आहेत. या उपक्रमांमध्ये महाविद्यालये, उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, संघटना, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब आणि इतर अनेक संस्थांमध्ये सामूहिक समुपदेशन आणि प्रेरणादायी कार्यक्रमांचा समावेश असेल, असे डॉ. मुगावे यांनी स्‍पष्‍ट केले. त्यांचे आजतागायत एकशे सात वेळा स्वैच्छिक रक्तदान केले आहे.

Marathi News Esakal
www.esakal.com