हडपसरच्या सह्याद्री रुग्णालयाची तोडफोड उपचारामध्ये हलगर्जीपणा केल्याचा नातेवाइकांचा आरोप
पुणे, ता. १० ः स्वादुपिंडाच्या त्रासासाठी रुग्णालयात दाखल केलेल्या ७७ वर्षीय रुग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने संतप्त झालेल्या नातेवाइकांनी रुग्णालयाच्या तळमजल्याच्या प्रवेशद्वारावरील तसेच औषध वितरण करणाऱ्या कक्षाच्या काचा फोडल्या. ही घटना हडपसर येथील सह्याद्री रुग्णालयात बुधवारी सकाळी घडली. डॉक्टरांनी उपचारामध्ये हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप रुग्णाच्या नातेवाइकांनी केला आहे, तर रुग्णालयाने नातेवाइकांचे आरोप फेटाळले असून, तोडफोड केल्याप्रकरणी जमावाविरुद्ध हडपसर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
केरू सपकाळ (वय ७६, रा. हडपसर) असे मृत्यू झालेल्या रुग्णाचे नाव आहे. त्यांचा मुलगा आणि शिवसेनेच्या शहर वैद्यकीय कक्षाचे प्रमुख अजय सपकाळ म्हणाले, ‘‘माझे वडील केरू सपकाळ यांना २८ नोव्हेंबरला स्वादुपिंडाच्या उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले होते. त्याच दिवशी त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली. त्यानंतर त्यांच्या पोटाला सुमारे २५ टाके होते. तरीही, शस्त्रक्रियेच्या दोनच दिवसांत रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांना खुर्चीवर उठून बसायला लावले. त्यामुळे त्यांचे ७ ते ८ टाके तुटले. त्यानंतर त्यांना संसर्ग झाला. तसेच पुढे त्यांचे मूत्रपिंड, फुफ्फुस या अवयवांनाही संसर्ग झाला. मात्र, रुग्णालयाने टाके तुटल्याचे लपवून ठेवले. त्यांच्या टाक्यांमध्ये पाणी झाले होते. त्यांनी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळत नसल्याचे कागदावर लिहून दिले होते.’’
सपकाळ यांचा बुधवारी सकाळी अकराच्या सुमारास मृत्यू झाल्यावर त्यांच्या सात ते आठ नातेवाइकांनी दगड, रुग्णालयातील साहित्य हातात घेत रुग्णालयाच्या स्वागत कक्षाच्या प्रवेशद्वारावरील काचा फोडल्या. तसेच, रुग्णालयावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली. रुग्णालयात घडलेल्या हिंसक प्रकाराचा ‘सह्याद्री’कडून निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे.
‘अशा वर्तनामुळे रुग्ण, त्यांचे कुटुंबीय आणि आरोग्य कर्मचारी यांना गंभीर धोका निर्माण झाला असून, मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे,’ असे रुग्णालयाने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
..........................
‘‘शहरातील दुसऱ्या रुग्णालयात प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर ७६ वर्षीय रुग्ण २८ नोव्हेंबर रोजी गंभीर वैद्यकीय स्थितीमुळे दाखल झाला होता. त्यांचे विविध अवयव निकामी झालेले होते. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या टीमने केलेल्या व्यापक प्रयत्नांनंतर आणि सर्व योग्य, पुराव्यावर आधारित प्रोटोकॉलचे पालन करूनही रुग्णाची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्यामुळे आणखी बिघडत गेली आणि दुर्दैवाने त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. त्यांच्यावरील सर्व वैद्यकीय उपचार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार काटेकोरपणे झाले होते. आम्ही शोकाकुल कुटुंबीयांप्रती मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो.’’
– सह्याद्री रुग्णालय, हडपसर
...................
फोटो ः 75326.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.