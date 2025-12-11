‘ससून’ फसवणूकप्रकरणी लिपिक महिलेला अटक
पुणे, ता. ११ ः ससून रुग्णालयाच्या बँक खात्यातील तब्बल चार कोटी १८ लाख ६२ हजार रुपयांचा अपहार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात बंडगार्डन पोलिसांनी आणखी एका महिला लिपिकाला अटक केली आहे. न्यायालयाने तिला तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.
पूजा पांडुरंग गराडे (रा. कसबा पेठ) असे अटक करण्यात आलेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी एकूण २५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याबाबत ससून रुग्णालयातील एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने फिर्याद दिली आहे. ३१ जुलै २०२३ ते २४ जानेवारी २०२४ दरम्यान हा प्रकार घडला होता.
आरोपींनी ससून रुग्णालयाच्या खात्यातील चार कोटी १८ लाख ६२ हजार ९४२ रुपये स्वतःच्या व इतर खासगी व्यक्तींच्या खात्यावर वळवून शासनाच्या रक्कमेचा अपहार करत फसवणूक केली, असे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी गराडे यांना न्यायालयात हजर केले असता, गराडे या ससून रुग्णालयाची बिले मंजूर करण्यासाठी बँकेत घेऊन जात होती. त्यामुळे या बिलांबाबत तिच्याकडे तपास करायचा आहे. गराडे यांच्या बँक खात्यामध्ये गुन्ह्यातील ४० लाख ५३ हजार रुपये जमा झाले असून, त्यातील दोन लाख रुपये जप्त केले आहेत. उर्वरित ३८ लाख ५३ हजार २३० रुपयांचे तिने काय केले? याचा तपास करायचा आहे. गुन्ह्यातील रक्कम नेमकी कशी वळती केली?, गराडे यांच्याकडून अपहार करण्यात आलेल्या रकमेच्या बिलांच्या प्रती हस्तगत करायच्या आहेत. गराडे हिने अपहार केलेल्या रकमेतील काही रक्कम खासगी व्यक्तीच्या नावे टाकल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, त्याबाबत तपास करण्यासाठी तिला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील दिगंबर खोपडे यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.