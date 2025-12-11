आगळ्यावेगळ्या सहवादनाने सांगता
--------------
सॅक्सोफोन या वाद्यातून उमटणारे अभिजात शास्त्रीय संगीताचे सूर आणि त्याच्या सोबतीला सतारीचा स्वरझंकार, अशा आगळ्यावेगळ्या सहवादनाने रसिकांना खिळवून ठेवले. जॉर्ज ब्रूक्स आणि पं. कृष्णमोहन भट यांच्या या रंगतदार सादरीकरणाने महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवसाची सांगता झाली.
राग चारुकेशीच्या माध्यमातून या दोन्ही ज्येष्ठ कलाकारांनी आपापल्या वाद्यांवरील प्रभुत्व, वाद्यांच्या सौंदर्य निर्मितीच्या विविध शक्यतांचा स्वरपट उलगडला. त्यानंतर मांड रचना आणि पाठोपाठ राग वृंदावनी सारंग त्यांनी प्रस्तुत केला. अहिरी रागावर आधारित रचनेने या सहवादनाची सांगता झाली. या सहवादनात ओजस अढिया यांच्या तबलासाथीने रंग भरले. संदीप जाधव यांनी तानपुऱ्यावर साथ केली.
ब्रूक्स म्हणाले, ‘‘कृष्णमोहन भट यांनीच मला हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची ओळख करून दिली. काही काळापूर्वी त्यांचा अपघात झाला होता. सहा महिने ते रुग्णालयात होते. त्यातून सावरून आज ते आपल्यासमोर सादरीकरण करण्यासाठी मंचावर आहेत, हा खरोखर चमत्कार आहे.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.