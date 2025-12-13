एकनाथ शिंदे लवकरच मुख्यमंत्री होतील ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांचा दावा ः महायुती एकत्रित निवडणुका लढवेल - ॲड. प्रकाश आंबेडकर
पुणे, ता. १३ ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या विषयात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना खिशात घातले आहे. राज्यातील नेतृत्व बदलाची ही नांदी असून, पुढील महिना- दोन महिन्यात शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असा खळबळजनक दावा वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने आढावा घेण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीची बैठक पत्रकार भवन येथे पार पडली. त्यावेळी आंबेडकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. भाजपचे नेते स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक स्वबळावर लढण्याची भूमिका घेत होते. पण आता एकनाथ शिंदे व शहा यांची भेट झाल्यानंतर महायुती एकत्र निवडणुका लढवेल, असे सांगत आहेत.
शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर भाजप नेत्यांचा सूर बदलला आहे. भाजपला त्यांच्या भूमिकेवरून माघार घ्यावी लागली आहे. शिंदे यांनी स्वतःची ताकद दाखवून दिली आहे. त्यामुळे ते पुढील महिना- दोन महिन्यात पुन्हा मुख्यमंत्री झालेले दिसतील. शरद पवार व एकनाथ शिंदे यांची बैठक झाली. यातून जो संदेश द्यायचा, तो दिला गेला आहे, असेही अॅड. आंबेडकर म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते पदासाठी लागणारी सदस्य संख्या विरोधकांकडे नसली तरी भाजपने मन मोठे करायला पाहिजे होते. राजकीय नैतिकता दाखवून हे पद द्यायला पाहिजे होते पण भाजपला सर्व पक्ष संपवायचे असल्याने ते हे पद देत नाहीत. वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा अचानक तीव्र झालेला असला तरी राज्याचे मुख्यमंत्री विदर्भातील असूनही त्याकडे त्यांचे लक्ष नाही, असेही आंबेडकर यांनी सांगितले.
भाजप सोडून कोणीही चालेल
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील खेळ आता सुरु झाला आहे, यापुढे काय होते ते पाहून आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू. पण राज्यात निवडणूक लढविताना भाजप सोडून आम्ही कोणाशीही युती करू शकतो. आम्हाला डावे, उजवे सर्व चालतील, असे असे आंबेडकर यांनी सांगितले.
