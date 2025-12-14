दोन वर्षे उलटूनही प्रसूतिगृह अद्याप बंदच
पुणे, ता. १४ : महापालिकेने कोंढव्यात प्रसूतिगृह उभारून दोन वर्षे उलटली, मात्र अजूनही हे प्रसूतिगृह सुरू झालेले नाही. रुग्णालयात डॉक्टर, परिचारिका, सेवकांची अद्याप नेमणूक नाही, तसेच प्रसूतीसाठी आवश्यक शस्त्रक्रिया विभागही तयार केलेला नाही. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या उदासीनतेमुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही प्रसूतिगृह अक्षरशः पडून असल्याची सद्यःस्थिती आहे.
कोंढवा, उंड्री, पिसोळी, फुरसुंगी या गावांसह नजीकच्या वाड्या-वस्त्यांवरील गरीब, कष्टकरी महिलांना प्रसूतीसाठी शहरातील महापालिकेच्या किंवा अन्य सरकारी रुग्णालयात जावे लागते. त्यामुळे संबंधित महिला व त्यांच्या कुटुंबीयांची गैरसोय होते. हा प्रश्न सोडवून गरीब, कष्टकरी महिला व त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कोंढव्यात दोन वर्षांपूर्वी माँ खदीजा प्रसूतिगृह उभारले आहे. त्यामुळे परिसरातील महिलांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळेल, असे वाटत होते. परंतु, या प्रसूतिगृहात बाह्यरुग्ण विभाग सुरू असला तरीही प्रसूतीसाठीची सेवा अद्याप सुरू झालेली नसल्याने येथील परिस्थितीत काहीच बदल झालेला नाही.
माँ खदीजा प्रसूतिगृहात प्रसूतीसाठी आवश्यक शस्त्रक्रिया विभाग अजून सुरू केलेला नाही. डॉक्टर, परिचारिका, सेवक या स्वरूपाच्या मनुष्यबळासह उद्वाहन व अन्य सोयी-सुविधाही देण्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी महिलांना प्रसूतीसाठी शहरातील कमला नेहरू रुग्णालय, मीनाताई ठाकरे रुग्णालय, सोनवणे रुग्णालय व ससून रुग्णालयात जावे लागत आहे. हे प्रसूतीगृह सुरू व्हावे, यासाठी आम आदमी पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाचे शहराध्यक्ष एम.अली सय्यद यांच्याकडून मागील दीड वर्षांपासून आरोग्य विभागाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. ‘सकाळ’नेही याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करून या प्रश्नाकडे महापालिकेचे लक्ष वेधले होते, मात्र ‘‘काही दिवसांतच सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील आणि डॉक्टर व परिचारिकांची नेमणूक केली जाईल,’ असे पत्र आरोग्य विभागाकडून देण्यात येत असून चालढकलपणा केला जात आहे.
माँ खदीजा प्रसूतिगृह सुरू व्हावे, यासाठी आरोग्य विभागाकडे पाठपुरावा करत आहे. त्यांच्याकडून वेळोवेळी पत्र देऊन टोलवाटोलवी केली जात आहे. प्रसूतिगृह सुरू झाल्यास या भागातील गरीब, कष्टकरी महिला व त्यांच्या कुटुंबीयांचा मोठा प्रश्न सुटेल.
- एम.अली सय्यद, शहराध्यक्ष, अल्पसंख्याक विभाग, महापालिका
आरोग्य विभागाकडून तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नेमणुकीसाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. माँ खदीजा प्रसूतिगृहात मनुष्यबळाचा अभाव आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या रुग्णालयातही डॉक्टरांची नेमणूक करून प्रसूतिगृह सुरू केले जाईल.
- डॉ. नीना बोराडे, प्रमुख, आरोग्य विभाग, महापालिका
