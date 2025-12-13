‘जोयआलुक्कास’तर्फे ‘सिझन ऑफ गिफ्टिंग’ ऑफर
पुणे, ता. १३ ः प्रख्यात ‘जोयआलुक्कास’ने आपली बहुप्रतिक्षित सीझन ऑफ गिफ्टिंग’ ही ऑफर ४ जानेवारीपर्यंत असल्याचे जाहीर केले आहे. सण आणि विवाह सोहळ्याच्या काळात ग्राहकांना अतुलनीय मूल्य आणि शानदार खरेदीचा अनुभव देण्यासाठी ही ऑफर सुरू करण्यात आली आहे. ही ऑफर देशभरातील सर्व जोयआलुक्कास शोरूममध्ये वैध राहील. या ऑफरमध्ये जुन्या सोन्याच्या बदल्यात नवीन सोने घेताना ग्राहकांना प्रति ग्रॅम २५० चे अतिरिक्त मूल्य दिले जाईल. हिरे आणि न कोरलेल्या हिऱ्यांच्या मूल्यावर थेट २५ टक्के सूट आहे.
याबाबत जोयआलुक्कास समूहाचे अध्यक्ष डॉ. जोय आलुक्कास म्हणाले, ‘‘आमची सीझन ऑफ गिफ्टिंग ऑफर भारतातील दागिन्यांच्या प्रेमींकडून आम्हाला मिळणाऱ्या अतूट विश्वास आणि स्नेहाचे कौतुक करण्याचा आमचा मार्ग आहे. या वर्षाच्या अखेरीसच्या सणासुदीच्या हंगामात आम्ही अधिक आनंद, मूल्य आणि सुविधा जोडू इच्छितो. तसेच शोरूममधून ग्राहकांना योग्य सल्ला आणि मार्गदर्शन दिले जाईल, जेणेकरून प्रत्येक ग्राहकाचा खरेदीचा अनुभव सोपा आणि अविस्मरणीय होईल. त्यासोबतच आपल्या आवडीनुसार दागिने बनवणे, विक्रीपश्चात पूर्ण मदत, सोने एक्स्चेंज करताना सुरक्षित मार्गदर्शन, यासह आदी सेवांचा लाभ यावेळी घेता येईल. ’’
ग्राहकांनी आपल्या जवळच्या जोयआलुक्कास शोरूमला भेट द्यावी आणि या सणासुदीच्या हंगामात पारंपरिक डिझाइनचे दागिने आणि विश्वसनीय सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जोयआलुक्कासच्या विश्वस्तांनी केले आहे.
---------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.