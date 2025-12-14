पुणे
आशियाई बुद्धिबळात श्रीश कुलकर्णीला रौप्य
पुणे, ता. १४ : दिव्यांग खेळाडूंसाठीच्या फिलिपिन्स येथे आयोजित केलेल्या तिसऱ्या आशियाई बुद्धिबळ स्पर्धेत खेळाडू श्रीश कुलकर्णी याने ज्युनिअर गटात रौप्यपदक पटकावले. संपूर्ण आशिया खंडातील सहा देशांमधून सर्व प्रकारचे दिव्यांगत्व असणाऱ्या एकूण ३७ (२० मुले आणि १७ मुली) स्पर्धकांनी यात सहभाग घेतला होता. यातील २० वर्षांखालील (ज्युनियर) खुल्या स्पर्धेत श्रीश याने हे यश संपादन केले. सध्या तो आयआयटी मुंबई येथे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये बी. टेक.च्या दुसऱ्या वर्षात शिकत आहे.