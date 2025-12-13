पुणे विमानतळावर मॉकड्रिल यशस्वी विमानांवर धुक्याचा परिणाम न होण्यासाठी तयारी पूर्ण
पुणे, ता. १३ ः हिवाळी हंगामात धुक्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विमानसेवा विस्कळित होते. विशेषतः उत्तर भारतातून येणाऱ्या विमानांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होतो. यावेळी पुणे विमानतळावर निर्माण झालेली परिस्थिती कौशल्यपूर्ण हाताळण्यासाठी काय केले पाहिजे, प्रवाशांशी योग्य रीतीने संवाद साधणे या संदर्भात शनिवारी पुणे विमानतळावर मॉकड्रिल झाले. यावेळी विमानतळ प्रशासनाचे अधिकारी,‘सीआयएसएफ’चे अधिकारी व जवान, विमान कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते.
कमी दृश्यमानतेमुळे अनेकदा विमानांना उशीर होतो अथवा मार्ग बदलला जातो. यावेळी विमानतळावर गर्दीचे व विमानांचे व्यवस्थापन, स्वच्छता, आसन व्यवस्था आदीबाबत खबरदारी घ्यावी लागते. या संदर्भातच शनिवारी पुणे विमानतळावर प्रशासनाने आढावा घेतला.
-----------------
बारा विमाने रद्द :
पुणे विमानतळावर शनिवारी एकूण १२ विमानांची उड्डाणे रद्द झाली. यात ६ आगमन करणारे व ६ निर्गमन करणाऱ्या विमानांचा समावेश होता. रद्द झालेल्या विमानांमध्ये इंडिगोच्या विमानांचा समावेश होता. इंडिगोचे विमान रद्द होण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. इंडिगो प्रशासनाने १० डिसेंबर पर्यंत विमाने रद्द होतील, असे जाहीर केले होते. मात्र, त्यानंतर देखील उड्डाणे रद्द होण्याचे प्रकार घडत आहे. चेन्नई, अहमदाबाद सारख्या शहरांना जोडणाऱ्या विमानांची सेवा रद्द होत आहे.
------------
