रखवालदाराच्या घरातून तीन लाखांचे दागिने लंपास
पुणे, ता. १४ ः सोसायटीत रखवालदार म्हणून काम करणाऱ्या एकाच्या घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी दोन लाख ९९ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबविल्याची घटना सोमवार पेठेत घडली.
याबाबत रखवालदार अंकित धोजबहादुर कुंदर (वय २७) याने समर्थ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी चोरट्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कुंदर कुटुंबीय मूळचे नेपाळचे आहे. सोमवार पेठेतील लडकत पेट्रोल पंपाजवळ असलेल्या श्री महालक्ष्मी सोसायटीत रखवालदार म्हणून काम करतात. सोसायटीच्या तळमजल्यावर त्यांचे घर आहे. सोसायटीच्या आवारात श्री महालक्ष्मी मंदिर आहे. आवारात भाविकांची वर्दळ असते. एक डिसेंबरला कुंदर कुटुंबीय बाहेरगावी गेले होते. चोरट्यांनी घराचे कुलूप तोडले. कपाटातून दोन लाख ९९ हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने लांबवून चोरटे पसार झाले.
