हडपसरमध्ये अपघातांत दोन ज्येष्ठांचा मृत्यू
पुणे, ता. १४ ः हडपसर भागात वेगवेगळ्या अपघातात दोन ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू झाला. रस्ता ओलांडणाऱ्या पादचाऱ्याचा भरधाव ट्रकच्या धडकेत मृत्यू झाला, तसेच ट्रकच्या धडकेत एका दुचाकीस्वार ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
हडपसरमधील गाडीतळ भागात रस्ता ओलांडणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाचा कंटेनरच्या धडकेत मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. १३) मध्यरात्री घडली. याप्रकरणी ट्रकचालकाला अटक करण्यात आली. गजानन दशरथ तावरे (वय ६३, रा. आंबे बुद्रुक, मोरगाव, ता. बारामती) असे मृत्युमुखी पडलेल्या पादचाऱ्याचे नाव आहे. या प्रकरणी ट्रकचालक रंगय्या गौडा (वय २६, रा. कर्नाटक) याला अटक करण्यात आली. याबाबत तावरे यांचा मुलगा परेश यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गजानन तावरे हे शनिवारी रात्री बाराच्या सुमारास हडपसरमधील गाडीतळ परिसरातून निघाले होते. रस्ता ओलांडणाऱ्या तावरे यांना कंटेनरने धडक दिली. अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. सहायक पोलिस निरीक्षक उमेश रोकडे तपास करत आहेत.
हडपसरमधील मांजरी बुद्रुक भागात ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ज्येष्ठाचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी सायंकाळी घडली. अनंत यकाप्पा विभुते (वय ७६, रा. मांजरी) असे मृत्युमुखी पडलेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. याप्रकरणी ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत सुजाता सोंटले (वय ४२) यांनी हडपसर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुचाकीस्वार अनंत विभुते हे शनिवारी सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास मांजरीतील घुले वस्ती परिसरातून निघाले होते. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसमोर पाठीमागून आलेल्या ट्रकने दुचाकीस्वार विभुते यांना धडक दिली. अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या विभुते यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल बिनवडे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.
