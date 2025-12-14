अपंग जवानांच्या पुनर्वसनासाठी ‘एएलसी’मध्ये कार्यक्रम
पुणे, ता. १४ : सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवांची अग्रगण्य त्रिसेवा संस्था असलेल्या ‘आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर’ (एएलसी), पुणेतर्फे अपंग जवानांच्या समग्र पुनर्वसनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ‘कंटिन्यू रिहॅबिलिटेशन एज्युकेशन–२०२५’ (सीआरई) या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. ‘अपंग सैनिकांच्या पुनर्वसनातील परिणामांमध्ये सुधारणा’ ही या कार्यक्रमाची मुख्य संकल्पना आहे. यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, बहुवैद्यकीय दृष्टिकोन आणि संशोधनाधारित उपचार पद्धतींवर भर देण्यात आला.
या चर्चासत्रात देशातील प्रतिष्ठित वैद्यकीय आणि शैक्षणिक संस्थांमधील तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आरती सरीन यांच्या हस्ते करण्यात आले. एएलसीचे कमांडंट ब्रिगेडियर सी. एन. सतीश यांनी एएलसीमध्ये झालेल्या प्रगतीची माहिती दिली. यावेळी स्वयम् फाउंडेशनच्या संस्थापक संचालिका सुश्री स्मिनू जिंदाल यांनी कमी गतिशीलता असलेल्या व्यक्तींसाठी सुलभता आणि प्रतिष्ठा निर्माण करणाऱ्या ‘स्वयम्’च्या कार्याचा आढावा घेतला.
या प्रसंगी एएफएमसीचे संचालक व कमांडंट लेफ्टनंट जनरल पंकज राव यांच्या हस्ते एएलसी लाभार्थ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘पेशंट कॉम्पेंडियम’ (रुग्ण सारांश) आणि ‘स्ट्राईड’ या वृत्तपत्राचे प्रकाशन करण्यात आले. दरम्यान अत्याधुनिक ‘अॅडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग लॅब’चे लोकार्पण करण्यात आले. जागतिक दर्जाचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान ‘एएलसी’मध्ये कसे वापरले जाते, याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी वैज्ञानिक प्रदर्शनही भरवण्यात आले होते. कर्नल रोहित टंडन यांनी आभार मानले.
