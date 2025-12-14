‘सकाळ वास्तू प्लॉटींग एक्स्पो’मध्ये अनेकांची स्वप्नपूर्ती नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद ः सर्व प्रकारची माहिती मिळाली एकाच छताखाली
पुणे, ता. १४ ः प्लॉटींगचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित दोन दिवसीय ‘सकाळ वास्तू प्लॉटींग एक्स्पो’ला मोठा प्रतिसाद मिळाला. दोन दिवस चाललेल्या या एक्स्पोमध्ये प्लॉटिंग योजना, त्याबाबत कायदेशीर सल्ला तसेच गृहवित्तविषयक माहिती एकाच छताखाली उपलब्ध झाल्याने अनेकांच्या घरकुलाच्या स्वप्नांना दिशा मिळाली.
‘एक्स्पो’मध्ये नामांकित बांधकाम व्यावसायिक आणि प्लॉटिंग डेव्हलपर्स सहभागी झाले होते. विविध बजेटमध्ये उपलब्ध असलेल्या प्लॉट्सची माहिती, सवलती, तसेच तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन यामुळे नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती नोंदवली. अनेकांनी प्रत्यक्ष बुकिंग करत आपल्या स्वप्नातील घराच्या, सेकंड होमच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. प्लॉट खरेदी करताना आवश्यक असलेले कायदेशीर बाबी, कर्ज प्रक्रिया, नोंदणी व स्टॅम्प ड्यूटी यासंदर्भात तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. यामुळे पहिल्यांदाच प्लॉट घेणाऱ्या नागरिकांचा आत्मविश्वास वाढल्याचे दिसून आले.
हा दोन दिवसीय एक्स्पो शनिवारी आणि रविवारी (ता. १३ व १४ डिसेंबर) कर्वे रस्त्यावरील सोनल हॉलमध्ये पार पडला. यात २० हून अधिक विश्वासार्ह विकसकांचे ५० पेक्षा जास्त प्लॉटींग प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होते. निसर्गरम्य ठिकाणी सेकंड होम, व्यावसायिक वापरासाठी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किंवा भविष्यातील परताव्यासाठी जमीन खरेदी अशा विविध पर्यायांची माहिती यात मिळाली.
‘‘स्वतःचा प्लॉट घेण्याचे स्वप्न अनेक वर्षांपासून होते. ‘सकाळ वास्तू प्लॉटींग एक्स्पो’मुळे एका ठिकाणी विविध पर्याय पाहता आले आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही मिळाले. आज मी माझ्या स्वप्नांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
-प्राजक्ता सारडा, नोकरदार
‘‘प्लॉट खरेदी करताना अनेक शंका होत्या. मात्र, या एक्स्पोमध्ये कायदेशीर माहिती, कर्जविषयक सल्ला आणि विश्वासार्ह प्रकल्प एकाच ठिकाणी मिळाल्याने निर्णय घेणे सोपे झाले. ‘सकाळ’चा हा उपक्रम खरोखरच उपयुक्त आहे.
-नितीन काळे, व्यावसायिक
सोनल हॉल, कर्वेरस्ता ः ‘सकाळ वास्तू प्लॉटींग एक्स्पो’ च्या शेवटच्या दिवशी नागरिकांची झालेली गर्दी.
