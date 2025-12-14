हल्लेखोर प्रियकराचा जामीन फेटाळला डिलिव्हरी बॉयच्या गणवेशात प्रेयसीवर झाडल्या होत्या गोळ्या
पुणे, ता. १४ ः प्रेमसंबंधांना नकार दिल्याच्या रागातून प्रेयसीवर पिस्तुलातून गोळीबाराचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपी प्रियकराचा जामीन अर्ज पुणे न्यायालयाने फेटाळला. डिलिव्हरी बॉयच्या गणवेशात आलेल्या या तरुणाचे पिस्तूल लॉक झाल्याने तरुणी बचावली होती. ‘गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप आणि पुरावे लक्षात घेता; तसेच तक्रारदार तरुणीच्या जिवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता पाहता, आरोपीला नियमित जामीन देता येणार नाही,’ असा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम. जी. चव्हाण यांनी दिला.
गौरव महेश नायडू (वय २५, रा. पिंपरी-चिंचवड) असे जामीन फेटाळलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरोधात २४ वर्षीय तरुणीने बाणेर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. ही घटना २९ ऑगस्टला सकाळी पावणेदहाच्या सुमारास बाणेर येथील एका खासगी प्रशिक्षण संस्थेच्या आवारात घडली. तक्रारदार तरुणी ‘एमबीए’चे शिक्षण घेत असून, एका खासगी संस्थेत कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेत होती. दोन वर्षांपूर्वी तिची एका मित्राच्या माध्यमातून गौरवशी ओळख झाली. मात्र, गौरवविरोधात खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी २०२१ मध्ये वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, तो येरवडा कारागृहात असल्याचे कळल्यावर तिने त्याच्याशी बोलणे बंद केले. त्यामुळे गौरवने संतापून तिच्यावर पिस्तुलातून तीन वेळा गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पिस्तुलातून गोळ्या न सुटल्याने तिचा जीव वाचला होता.
या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या गौरवने जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. त्याला सरकारी वकील जावेद खान आणि तक्रारदार तरुणीचे वकील अॅड. खंडेराव टाचले यांनी विरोध केला. आरोपीने नियोजनबद्ध पद्धतीने तरुणीवर जीवघेणा हल्ला केला असून, त्याची पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची आहे. त्याला जामीन मंजूर झाल्यास तो तरुणीवर पुन्हा हल्ला करून साक्षीपुराव्यात छेडछाड करू शकतो, असा युक्तिवाद ॲड. टाचले यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीचा जामीन फेटाळला.
